FETÖ'yle ilgili gerçekleri yıllar önce deşifre eden ve 18 Aralık 2002 tarihinde suikaste kurban giden araştırmacı yazar Necip Hablemitoğlu'nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.Hablemitoğlu, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olmasını üç nedenle anlattı.Şengül Hablemitoğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:
9 Mayıs 2018 01:29
Şengül Hablemitoğlu milletvekili aday adayı
Faili meçhul cinayete kurban giden araştırmacı yazar Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu.
FETÖ'yle ilgili gerçekleri yıllar önce deşifre eden ve 18 Aralık 2002 tarihinde suikaste kurban giden araştırmacı yazar Necip Hablemitoğlu'nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.Hablemitoğlu, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olmasını üç nedenle anlattı.Şengül Hablemitoğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:
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