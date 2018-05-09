'DEVAM' tweetleri neden silindi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” demesi üzerine muhalif seçmenler Twitter'da 'T A M A M' etiketi ile kampanya başlattı.

Twitter'da 'T A M A M' etiketine 1.400.000'den fazla tweet atıldı. 'T A M A M' etiketi dünya gündeminde de birinci sıraya yükseldi. 'T A M A M' kampanyasına karşı açılan 'DEVAM' etiketli 300 bin tweet Twitter'an silinmesi tartışma konusu oldu.

Erdoğan'a 'T A M A M' dünya birincisi

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, 'DEVAM' etiketli tweetlerin neden silindiğini Twitter hesabından paylaştığı mesajda açıkladı.

Yarkadaş'ın mesajı şöyle:

'T A M A M 1.400.000'i geçti. AKP'li troller karşı kampanya sözcüğü DEVAM için bot hesaplardan 300 bin twit attı. Twitter bunun üzerine, 300 bin sahte twiti yayından kaldırdı. Ve böylece AKP'nin kampanyası çöktü. Sahtekarlık da bir yere kadar...'