Erdoğan'a 'T A M A M' dünya birincisi

Erdoğan “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” dedi. Yüz binlerce sosyal medya kullanıcısı "Tamam" diye yazdı. "T A M A M" etiketi dünya gündeminde 1. sıraya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AKP’nin grup toplantısında “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın bu açıklaması sonrası çok sayıda Twitter kullanıcısı Erdoğan’a “Tamam” mesajı gönderdi. Twitter'da "T A M A M" etiketine 830 binden fazla tweet atıldı. "T A M A M" etiketi dünya gündeminde de birinci sıraya yükseldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu ile HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Tamam" diyerek tweetler attı.

Erdoğan'a 'TAMAM' yanıtı: Yüz binlerce...

Sosyal medyada ünlü isimler de "Tamam" tepkisine katılarak tweetler atarak tepki gösterdi. Ayrıca The Guardian gazetesi ve yabancı muhabirler de dünya sıralamasına giren "TAMAM" tepkisinin nedenini ve gerekçesini okuyucularına aktardı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: T A M A M

Öte yandan bu tepkilere karşı sosyal medyada "ERDOĞANileDEVAM" etiketiyle yeni bir çalışma başlatıldı. Bu tweet altında da 20 binden fazla paylaşım yapıldı.