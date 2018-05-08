CHP İzmir Yönetimi toplandı

HALİT UMUTOĞULLARI/EGEPOSTASI - CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel başkanlığıunda toplanan CHP İzmir İl Yönetimi'nde gündem koodinasyon merkezi başkanı ve CHP İzmir milletvekilleri için kimlerin olması gerektiği konuları ele alındı.

24 Haziran erken genel seçimleri için Eski İtfahiye karşısında seçim koordinasyon merkezi kiralayan CHP İzmir İl Başkanlığı, seçim koordinasyon merkezinin başına ise CHP İzmir İl Eski Başkanı Alaattin Yüksel’in geçeceği öğrenildi. Yüksel ile birlikte çalışmaları sürdürecek isimler ise Yekta Varanlı ve Özkan Tice olacağı öğrenildi.

24 Haziran erken genel seçimlerinde ise CHP İzmir İl Yönetimi milletvekili adayı olacak kişilerin CHP’ye emek vermiş ve parti de görev almış isimlerden oluşmasını istedikleri bilgisine ulaşıldı.