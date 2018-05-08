Altan Tan'dan HDP kararı

Tan, aday olmamasıyla ilgili olarak, 'solun Kürt siyasal hareketi içerisindeki etkisini' ve 'HDP'nin HÜDA PAR'la ittifak yapmamasını' gösterdi.

Gazetecilere konuşan Altan Tan, “Ben aday olmadım. HDP'ye müracaat etmedim” dedi ve şunları ekledi:

“HDP'nin 7 Haziran'dan sonraki süreci çok kötü götürdüğüne inanıyorum. Bir de marjinal solun Kürt siyasal hareketinde bu kadar etkili olmasını yanlış görüyorum. HDP – HÜDA PAR ittifakı keşke olsaydı. Türkiye'deki siyasi partiler HDP'ye sakıncalı muamelesi yaptılar, ittifaka almadılar. HDP de HÜDA PAR'a sakıncalı muamelesi yaptı. Aynı mantıkla HDP de onu dışladı. Keşke Kürt siyasal partilerinin bir ittifakı olabilseydi. Yani Kürt hassasiyeti olan siyasi partilerin bir ittifakı olsaydı ama HDP'deki sol marjinal gruplar buna izin vermedi.”