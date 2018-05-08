Erdoğan'a 'TAMAM' yanıtı: Yüz binlerce...

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısında yaptığı, "Millet ne zaman tamam der ise o zaman çekiliriz" açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

3 Cumhurbaşkanı adayından Erdoğan'a: TAMAM

Binlerce Twitter kullanıcısı, Erdoğan'ın açıklamasını alıntılayarak, "T A M A M" mesajı attı.

Sosyal medyadan 630 binden fazla "Tamam" mesajı paylaşıldı.

Birçok kişi de Erdoğan'ın muhalefete kendi ağzıyla slogan verdiğini ifade etti.

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'TAMAM İNŞALLAH' SLOGANIYLA GELMİŞTİ

Erdoğan'ın 1994'teki yerel seçimlerde Refah Partisi'nin adayı olarak "Tamam inşallah" sloganını kullandığını hatırlatanlar, "Erdoğan 'tamam' sloganıyla geldi, 'tamam' sloganıyla gidecek" yorumu yaptı.