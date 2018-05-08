CHP'li kadınlar seçim çalışmasını Diyarbakır'dan başlatıyor

CHP Kadın Kolları 'İstikbal İçin Cesaret' sloganıyla seçim öncesi Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınlarla bir araya gelmeyi planlıyor.

CHP Kadın Kolları 24 Haziran seçimleri için çalışmalarını ‘İstikbal İçin Cesaret’ sloganıyla Diyarbakır’dan başlatıyor. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse’nin katılacağı “Anneler Günü’nde Birlik ve Beraberlik Buluşması” etkinliği 13 Mayıs’ta Demir Otel’de düzenlenecek.

‘BARIŞ DEMEKTEN KORKAR HALE GELDİK’

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesindeki iller başta olmak üzere seçim öncesi her ilde kadınlarla bir araya geleceklerini söyleyen Köse ‘İstikbal İçin Cesaret’ hareketinin Diyarbakır’dan başlamasının nedenini şu sözlerle anlattı:

“Diyarbakır’dan başlamamızın amacı o bölgede kadınların çok ciddi haksızlığa uğramasıdır. Biz bu ülkede barış demekten korkar hale geldik. Bu memlekette yaşayan tüm kadınların sorunlarına, geleceğine dönük endişelerim var. Diyarbakır’daki kadın ittifakıyla bu mevcut iktidardan kurtulacağız. Ülkemiz karanlığa giderken kadınlar gereğini yapacaktır. Kadın ittifakına ve birlikteliğine güveniyorum.”