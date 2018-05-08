Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: T A M A M

Erdoğan: "Millet ne zaman tamam der ise o zaman çekiliriz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizi İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na (İBB) da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na da milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz." demişti.

3 Cumhurbaşkanı adayından Erdoğan'a: TAMAM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın bu açıklamasına kişisel sosyal medya hesabından cevap verdi. Kılıçdaroğlu: "24 Haziran'da bu iş T A M A M" dedi.