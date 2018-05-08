3 Cumhurbaşkanı adayından Erdoğan'a: TAMAM

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında "Millet ne zaman tamam der ise o zaman çekiliriz." demişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, bugün (8 Mayıs 2018) 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak "Bizi İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na (İBB) da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na da milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz." demişti.

Bu açıklamanın üzerine, binlerce twitter kullanıcısı, Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak, "Tamam" mesajını vermişti.

Erdoğan'ın açıklaması sosyal medyayı salladı

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ve SP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da kişisel sosyal medya hesaplarından bu akıma uyarak Erdoğan'a cevap verdiler.

İşte o açıklamalar:

Vakit TAMAM! — Muharrem İNCE (@vekilince) 8 Mayıs 2018

T A M A M. #TürkiyeİYİOlacak — Meral Akşener (@meral_aksener) 8 Mayıs 2018