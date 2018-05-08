8 Mayıs 2018 15:28

İnce: Kibir kulelerini garibanlar yıkacak

İnce: Kibir kulelerini garibanlar yıkacak
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter’daki paylaşımında, “Kibir kulelerini garibanlar yıkacak” ifadelerini kullandı.
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İnce, bu paylaşımının hemen sonrasında da Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nu ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarını paylaştı.

 

 

Dün, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bir araya gelen Karamollaoğlu ve İnce, yaklaşık bir saatlik bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Karamollaoğlu, “Bu seçimlerin kavga ortamında, husumet içerisinde geçmemesi icap ettiği kanaatindeyiz. 25 Haziran sabahı kim sandıktan çıkarsa o konuda da inşallah rahat oluruz” derken; İnce de “Amacımız başarı dileklerimizi iletmek, bir centilmenlik ortamında seçimin yaşanması. Türkiye'nin barışmaya, uzlaşmaya ihtiyacı var. Bunu gerçekleştireceğiz Allah'ın izni ile” diye konuşmuştu.

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