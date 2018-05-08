İnce: Kibir kulelerini garibanlar yıkacak

İnce, bu paylaşımının hemen sonrasında da Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nu ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Kibir kulelerini garibanlar yıkacak! — Muharrem İNCE (@vekilince) 8 Mayıs 2018

Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce partimize nezaket ziyaretinde bulundu. İnce düşüncelerinden dolayı Sayın İnce’ye ve arkadaşlarına teşekkür ederim. pic.twitter.com/JUddShrpvv — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 7 Mayıs 2018

Dün, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bir araya gelen Karamollaoğlu ve İnce, yaklaşık bir saatlik bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Karamollaoğlu, “Bu seçimlerin kavga ortamında, husumet içerisinde geçmemesi icap ettiği kanaatindeyiz. 25 Haziran sabahı kim sandıktan çıkarsa o konuda da inşallah rahat oluruz” derken; İnce de “Amacımız başarı dileklerimizi iletmek, bir centilmenlik ortamında seçimin yaşanması. Türkiye'nin barışmaya, uzlaşmaya ihtiyacı var. Bunu gerçekleştireceğiz Allah'ın izni ile” diye konuşmuştu.