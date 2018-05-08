Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak İnce - Erdoğan karşılaştırması

Muharrem İnce'nin adaylığını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Geçen hafta yine ezberleri bozduk. Muharrem İnce'yi açıkladık. Beklemiyorlardı, orada bir yarış oldu, birbirlerini mahvedecekler sanıyorlardı. Neden mahvedelim? Muharrem İnce sorunları ve sorunların kaynağını çok iyi bilen bir kişidir. Sen, ben ayrımı yapmaz. 80 milyonu kucaklar. Rozetini bana emanet etti, ben de Türkiye rozetini onun göğsüne taktım. Akılları yine ermedi.

MUHARREM İNCE CUMHURBAŞKANI OLMAYI HAKEDİYOR

Biz en başından beri cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır dedik. CHP'nin önerdiği isim 80 milyonun cumhurbaşkanı adayı olmak için yola çıkmalıdır. İnce, bölge, vatandaş, sen, bizdensin, değilsin diye ayrım yapmadı. Böyle bir kişi cumhurbaşkanı olmayı hakediyor. Muharrem Bey, milleti bölmek istemiyor. Bunu yapan adam cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal etmiş durumda. Eğer 80 milyonun cumhurbaşkanı değilsen, kimse kusura bakmasın, sen cumhurbaşkanı değilsin kardeşim. İnce ne istiyor, kavga etmek istemiyor. Oturalım, konuşalım diyor. Bu cumhurun işaretidir. Gideceğim hepsini ziyaret edeceğim diyor. Demirtaş için Adalet Bakanlığı'ndan izin isteyeceğim, izin ver onu da ziyaret edeyim diyor. " ifadelerini kullandı.

"İNCE'Yİ VEKİL OLMADAN ÖNCE TANIRDIM"

"Muharrem İnce'nin bir başka özelliği var" diyen Kılıçdaroğlu, "Bir öğretmen, binlerce çocuğa ders verdi. Hayatı, ufku, fiziği, matematiği öğretti. Öğretmenin çilesini en iyi bilen kişi İnce'dir. Bütün anne, baba ve öğretmenlere sesleniyorum, siz Muharrem İnce'ye sahip çıkmak zorundasınız. Onu cumhurbaşkanı yapmak zorundasınız. Muharrem İnce işini çok iyi biliyor. Öğretmeni baş tacı yapmayan toplumun geleceği karanlıktır. Muharrem İnce ne diyor, tüm öğretmenleri baş tacı yapacağım diyor." şeklinde konuştu.

"SENDEN ÇOK DAHA İYİ ADAY OLUR"

"Milletvekili seçilmeden önce tanırdım Muharrem İnce'yi" diyen Kılıçdaroğlu,"Kendisi bildiğiniz bir halk adamıdır. Milletvekili oldu, köyünden, köylüsünden vazgeçmedi. Aristokrat bir aileden gelen bir kişi değildir. Köyüne de, köylüsüne de ihanet etmedi. Birilerinin yaptığı gibi, yırtık ayakkabı ile siyasete girdim, sarayda oturuyorum, 3 bin kişi beni koruyor. Muharrem İnce bunu reddediyor. 3 bin kişi ile gezen cumhurbaşkanı mı olur ya? Kendi halkından korkan cumhurbaşkanı olur mu ya? Kahveye gidemiyor. Meclis'e geldim, her yer polis, 'bir şey mi oldu?' dedim, 'yok' dediler. Milletinden korkan cumhurbaşkanı mı olur ya? Muharrem İnce, 3 bin polisi kaldıracağım, halkın içinde yürüyeceğim diyor. Tek adam olacağım, herkesin ağzından lokmasını alacağım, o bunu kabul etmez. Bir öğretmen, bir baba bunu kabul etmez. O halkı ile yola çıkmak istiyor. Beyefendi çıkmış, 'İnce'den nasıl aday olur?' diyor, senden çok, çok, çok daha iyi aday olur." dedi.

CHP liderinden Yeni Şafak: O manşeti Saray'ın önünde at

Kılıçdaroğlu'ndan Fransa'ya sert tepki

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 1. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 2. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 3. KISMI



KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 4. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 5. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 6. KISMI