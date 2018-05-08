Kılıçdaroğlu'ndan Fransa'ya sert tepki

Kılıçdaroğlu, "Çağ dışı kalan Kuran-ı Kerim değil sizsiniz." dedi.

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Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Siyasetle dinin ayrılması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Herkesin inancına saygı duymak insan olmanın gereğidir zaten. Fransa’da aralarında bir grup sanatçı Kuran-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını istiyor. Buradan bir kere daha sesleniyorum çağ dışı kalan Kuran-ı Kerim değil sizsiniz. İslamiyet’in bir barış dini olduğunu bütün dünya biliyor. Siz İslamiyet’i nasıl böyle tanımlarsınız. Onlara sadece bir tavsiyem var; Sevgili Peygamberimizin Veda Hutbesi’ni okuyunuz."

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KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 1. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 2. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 3. KISMI



KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 4. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 5. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 6. KISMI