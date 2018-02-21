‘Sade Vatandaş’ fotoğrafıdır!

Babası perakende ticaret yapan bir tüccar. Anne ev kadını. Klasik yorumuyla Anadolu insanı işte… Kendisi, fotoğrafa aldanıp 1970’li yılların hızlı solcularından ya da Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmezi aktörlerinden biri değildir.

DÜZGÜN HABER - Rüştünü ispatlamış bürokratlardan ve siyasetçilerinden biridir. Fotoğraftaki izdüşümüyle “Sade vatandaş” işte…

22 Kasım 1948, Sivas, Zara’da doğdu. Baba perakende ticareti yapan kendi halinde bir tüccar. Anne ev kadını.

İlkokul, Ortaokul ve Lise’yi Sivas’ta okudu.

Üniversite yılları her Anadolu çocuğu gibi gurbette geçti.

Ankara, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, ODTÜ, Endüstri Mühendisliği derken; Yüksek Lisans İngiltere Bradford Üniversitesi, Proje Planlama Merkezi, Kalkınma ve Altyapı Projeleri….

Bununla de sınırlı değil İngiltere, Londra, Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsü, Kamu Yüksek Yöneticiliği.

1972’li yıllar TCDD, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi, Proje Başmühendisi.

1975 Askerlik Hizmeti; 4-aylık kısa dönem, Ankara Mamak Muhabere Okulu.

Askerlik dönüşü terfi dönemleri. 1977 TCDD, APK Dairesi, Daire Başkan Yardımcılığı.

1979 rüştünü ispatla dönemleri.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, DPT, Ulaştırma-Haberleşme Sektörlüğü Uzmanı.

12 Eylül döneminin ortalığı kasıp kavurduğu dönemler.

1981 Devlet Planlama Teşkilatı, Daire Başkanı. 1984 Devlet Planlama Teşkilatı, Genel Müdürlüğü.

1985 Brüksel, Avrupa Topluluğu Nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcılığı. 1987

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Danışmanı.

VE MÜSTEŞAR OLUR

Sivas’ta başlayan hayat yolculuğu 1991 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile taçlanır. Bununla sınırlı kalmaz 1991 Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği.

Kimdir bu ünlü yeşilçam aktörlerini aratmayan bürokrat?

İlhan Kesici’den başkası değildir elbette…

İSTANBUL’U 3 PUAN İLE KAYBETTİ

Yıl 1994. 27 Mart yerel seçimleri…

İstanbul’un patronluğuna o da adaydır.

Kimsenin kazanacağına ihtimal vermediği Refah Partisi adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 25.19 ile birinci çıkar.

İkinci sıradan ANAP adayı İlhan Kesici yüzde 22.14 seçimi kaybeder.

O dönem rüzgarı esen SHP adayı Livaneli yüzde 20.30’da kalır.

Haliç’i gözlerine dönüştüren DYP adayı Bedrettin Dalan yüzde 15.45’te kalır.

SERDE MİLLETVEKİLLİĞİ VARDIR

Yerel seçimlerdeki soldaki ve sağaki bölünmüşlük yüzünden seçimi kaybeden Kesici, 1995-1999 yılları arasından Anavatan Partisi’nden 20. Dönem Bursa Milletvekili olarak Meclis’e adım atar. Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi olarak görev yapar.

CHP DÖNEMİ BAŞLAR

Ardından gelen siyasete ara verme dönemi. Türkiye’de sağ ve sol kutuplaşmasının hızla rengini kaybettiği yıllar.

23. Dönemde CHP’den bu kez İstanbul Milletvekili olarak TBMM’ye adım atar.

Ardından yine ara verme dönemi.

Bu kez 25 ve 26. Dönem, İstanbul Milletvekili. Cumhuriyet Halk Partisi’nden yeniden seçilir.

ŞİMDİ RÖVANŞ DÖNEMİ Mİ?

İlhan Kesici, yaşamında siyasete ilk adımı Recep Tayyip Erdoğan karşısında İstanbul Büyükşehir adayı olarak ilk adımını attı. Üç puan ile kaybetti.

Şimdi de kulislerde CHP’nin 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ismi geçiyor.

Yani 24 yıl sonra Erdoğan’a kaybettiği bir seçimin rövanşı almak için ismi dillendiriliyor.

KENDİSİ NE DÜŞÜYOR?

Kritik soruyu hafta sonu Gazete Habertürk’ten Kübra Par’a verdiği demeçte açıkça ortala koydu İlhan Kesici, “Hayır, ‘Ben olmamalıyım’ demiyorum, ‘Kemal Bey olmalı’ diyorum. Kemal Bey’i kendi önüme, hatta herkesin önüne koyuyorum. Aday genel başkan olursa, parti organlarını da daha kolay bir şekilde mobilize edebilir. Milletvekillerini, belediye başkanlarını o belirleyecektir. Böyle olunca parti, genel başkanlarının arkasında daha kuvvetli durur” görüşünü paylaştı.

KAPI AÇIK…

Aynı demeçte, “İleride fikriniz değişebilir mi?” sorusuna, “Herkesin her fikri değişir. Cumhurbaşkanlığı seçimine 1.5 sene var” yanıtını vermekten de kaçındı.

Ne dersiniz?

Türkiye, 24 yıl sonra bir rövanşa sahne olabilir mi?