'Devleti soyan adamı yolsuzlukla mücadele eder mi?'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Kılıçdaroğlu konuşmasına 3 Fidan'ı anarak başladı.

ÜÇ FİDAN'I ANDI

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan üç güzel insan. 6 Mayıs 1972’de 3 güzel fidanımızı dar ağacında kaybettik. Siyasal idamların toplumların belleğinde derin yer ettiğini artık kabul etmek zorundayız. Bugün siyasi idamların olmaması toplumda derin yarılmaların engellenmesi için önemlidir. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı asla unutmayacağız.

"Dün Cumhuriyet Gazetesi 94. yılını kutladı ve bütün baskılara rağmen yoluna devam etmektedir. Yazarları katledilmiş, gazetecileri hapse atılmıştır. Darbelere karşı gelmişlerdir. Bugün Cumhuriyet Gazetesi bütün baskılara rağmen devam etmektedir. Herkesin cumhuriyete sahip çıkması gerekir. Gazeteciliğin yerlerde süründüğü bir dönemde onurlu duruşunu bozmamıştır. Yazarlarını da gazeteyi de yürekten kutluyorum.

15 yıl önce hiç kimse Türkiye’nin beka sorunu var diyemezdi. Ne oldu da 15 yıl sonra Türkiye’de bir beka sorunu ortaya çıktı. Ben size sekiz madde sayacağım.

Birincisi devlette liyakat sistemi yok edildi:

Müsteşar olmak için devlette en az 12 yıl çalışmak gerek yani işi ehline vermek gerek. Bunlar ne dediler sadakat. Liyakat yok edilince devlet yönetimi kişiselleştirildi ve tek belirleyici yer Saray olarak ortaya çıktı. Saray’ın tek berileyici olması bürokrasinin işleyişini alt üst etti.

İkincisi Saray’ın tak belirleyici olması devlet hizmetlerini bozdu:

Sabah kalktı TEOG’u kaldırıyorum dedi.

Dördüncü neden yetkilerin bir merkezde toplanması sorunlara kaynak yaratıyor:

Türkiye bugün bu örneği yaşıyor. Bir beka sorunu varsa yetkinin bir kiyişe verilmesi nedeniyledir.

Beşinci neden; bütün devletlerle barış içindeyedik:

Ortadaoğu’da bir sorun çıktığı zaman bizim kapımıza gelirlerdi. Bütün Türkiye Ortadoğu’nun şamar oğlanına döndü. 30 milyar dolar Suriyelilere harcadılar. Bu Suriyelilerin bir kısmı yer altına kayacak. Bizim vatandaşımız ikinci sınıf vatandaşa dönüştü.

Altıncı neden ihbar mekanizması:

Eğer ihbar mekanizması belirleyici unsur olarak ortaya çıktıysa vay o devletin haline. İhbarcılıkla devlet yönetilir mi? Benim bu söylediklerimden hangisi yanlış?”

Yedinci unsur yolsuzlaklardır:

Yolsuzluklar AKP hükümeti ile gündeme geldi. Yolsuzluk yapanlar burlar devleti yönetenler. O kadar öne gittiler ki sözde bir din adamı yolsuzluklardan devleti yönetenin de payı vardır dedi.

Sekizinci unsur medyanın kontrol altına alınması:Şu anda medyanın yüzde 90’ını hükümet kontrol ediyor. S atılık kalemler ve satılık patronlar var. Satılık patronların tamamı bu devletten aldıkları vergiler ile besleniyor. Simdi size soruyorum bunun hangisini dış güçler yapıyor.

‘ERDOĞAN BENİ DİNLİYOR ÇOK İYİ BİLİYORUM’

Erdoğan beni dinliyor ve şunu çok iyi biliyor ki ona yalan söylemeyen tek kişi benim. Buradan çağrı yapayım yanına danışmanını al. Sen doğruları söylemiyorsun millete. Dünyada enerji konusunda Türkiye dışında bir devlet var mı yok. Diyor ki istihdam artışı yapılacak ve Türkiye’nin önü açılacak. Bitlis’in sigara fabrikasını neden sattın kardeşim. Şimdi benim söylediklerimi söylüyor. Şu Kilis’teki işsizlerin sırası bu da Trabzon’da. Trabzonlu kadınlara sesleniyorum seni bu duruma getiren adama oy verme verme. Kilislilere sesleniyorum seni ikinci sınıf vatandaş yapanlara oy verme oy verme. Uyan artık uyan.

Devleti soyan adam yolsuzlukla mücadele eder mi? Aile boyu yolsuzluk yapan adam yolsuzlukla mücadele eder mi?

Başına taş düşmüş faizler düşecek demiş, Kılıçdaroğlu dediğine göre not almış oraya ama faizleri düşüremediler. Devletin yeni rakamları çıktı dışarıya ödenen faiz 151 milyar dolar. Faizleri indiremiyor. Ekonomiyi yönetemiyor Türkiye’yi yönetemiyor. Ben Bü ülkeyi iyi yönetiyorum diyen bu adamlardan bu millete yarar gelmez. “

AYRINTILAR GELİYOR...

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 1. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 2. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 3. KISMI



KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 4. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 5. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 6. KISMI