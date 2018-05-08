Muharrem İnce, Akşener'i ziyaret edecek! Saati belli oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün saat 15:00'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.

CHP Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Muharrem İnce, bugün saat 15:00 İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.

İnce'nin programında Demirtaş ziyareti sonrası değişiklik