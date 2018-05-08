CHP Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Muharrem İnce, bugün saat 15:00 İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.
8 Mayıs 2018 13:02
Muharrem İnce, Akşener'i ziyaret edecek! Saati belli oldu
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün saat 15:00'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.
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