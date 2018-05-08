İYİ Parti'den FETÖ açıklaması

FETÖ soruşturmasında gözaltına alındığı açıklanan Kerim Çoraklık için İYİ Parti yönetiminden açıklama geldi.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, İYİ Parti yetkilileri Çoraklık’ın partilerinde profesyonel olarak görev yapmadığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ‘İYİ Parti’nin iletişim danışmanı’ olduğu iddia edilen Çoraklık’ın, “Twitter’da FETÖ propagandası mahiyetinde paylaşımlar yaptığının tespit edildiği” şeklinde haberler medyada yer almıştı.