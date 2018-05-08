İmza verme işlemi 5. gününde! İşte son durum

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en az 100 bin imzanın gerektiği süreçte, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 250 bini geçti. Saadet lideri Temel Karamollaoğlu ise 150 bin rakamını geçti. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ise henüz adaylığı için gereken rakamı yakalamayadı.



Saat 11:00 itibariyle tablo şu şekilde: Meral Akşener: 236 bin 905, Temel Karamollaoğlu: 152 bin 997, Doğu Perinçek: 70 bin 770, Vecdet Öz: 2122.



Türkiye genelindeki seçim kurullarında, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri beşinci gününde de sürüyor.



Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, adaylarının seçimlere girebilmesi için imza veriyor. 4 Mayıs Cuma günü saat 08:00’da başlayan imza verme yarın saat 20:00’a kadar sürecek.

9 Mayıs çarşamba günü sona erecek imza verme süreci öncesi 5. gün saat 11.00 itibariyle durum şöyle:

5 GÜNDE 462 BİN SEÇMEN YSK'YA GİTTİ

İşte imza verme işleminin 4. gününde ( 7 Mayıs Pazartesi) oluşan tablo:

Meral Akşener: Yurtiçi: 236 bin 888 | Yurt dışı: 17 | Toplam: 236 bin 905

Temel Karamollaoğlu: Yurtiçi: 152 bin 979 | Yurt dışı: 18 | Toplam: 152 bin 977

Doğu Perinçek: Yurtiçi: 70 bin 739 | Yurt dışı: 31 Toplam: 70 bin 770

Vecdet Öz: Yurt İçi: 2122| Yurt dışı: 0 | Toplam: 2122

Genel toplam: Yurtiçi: 462 bin 728 | Yurt dışı: 66 | Toplam: 462 bin 794