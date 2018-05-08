Akşener rekora koşuyor, Perinçek'in imza sayısında artış

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en az 100 bin imzanın gerektiği süreçte, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 240 bini geçti. Saadet lideri Temel Karamollaoğlu ise 150 bin rakamını geçti. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ise henüz adaylığı için gereken rakamı yakalamayadı.



Saat 11:00 itibariyle tablo şu şekilde: Meral Akşener: 241 bin 077, Temel Karamollaoğlu: 155 bin 624, Doğu Perinçek: 80 bin 002, Vecdet Öz: 2281.



Türkiye genelindeki seçim kurullarında, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri beşinci gününde de sürüyor.



Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, adaylarının seçimlere girebilmesi için imza veriyor. 4 Mayıs Cuma günü saat 08:00’da başlayan imza verme yarın saat 20:00’a kadar sürecek.

9 Mayıs çarşamba günü sona erecek imza verme süreci öncesi 5. gün saat 14.45 itibariyle durum şöyle:

5 GÜNDE 478 BİN SEÇMEN YSK'YA GİTTİ

İşte imza verme işleminin 4. gününde ( 7 Mayıs Pazartesi) oluşan tablo:

Meral Akşener: Yurtiçi: 241 bin 060 | Yurt dışı: 17 | Toplam: 241 bin 077

Temel Karamollaoğlu: Yurtiçi: 155 bin 604 | Yurt dışı: 18 | Toplam: 154 bin 624



Doğu Perinçek: Yurtiçi: 79 bin 967| Yurt dışı: 35 Toplam: 80 bin 002

Vecdet Öz: Yurt İçi: 2181 | Yurt dışı: 0 | Toplam: 2181

Genel toplam: Yurtiçi: 478 bin 912| Yurt dışı: 72 | Toplam: 478 bin 984