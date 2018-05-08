Adalet Bakanı'ndan İnce'nin Demirtaş ziyareti açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş ziyareti ilişkin açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek için yaptığı başvuruya ilişkin açıklama yaptı. Adalet Bakanı Gül, "Elbette İnce'nin ziyaret talebine olumlu yanıt vereceğiz." dedi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na yaptığı izin başvurusuna dair açıklama yaptı. Bakan Gül, "Elbette İnce'nin, Demirtaş'ı ziyaret etmesine izin vereceğiz" dedi.

İnce, tüm cumhurbaşkanı adaylarına çağrıda bulunmuş, randevu talep etmişti. İnce'nin talebine ilk olumlu yanıt Karamollaoğlu'nda gelmişti. İkili dün akşam Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti.

İnce, bugün de İYİ Parti lideri Akşener ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, İnce'yi partisinin genel merkezinde kabul edebileceğinin mesajını vermişti.

İnce'nin Demirtaş ziyareti tarihi belli oldu