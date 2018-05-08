Muharrem İnce, Atatürk'ün huzurunda söz verdi

GERÇEK GÜNDEM - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'ye Anıtkabir ziyaretinde çok sayıda CHP'li vekiller eşlik etti.



CHP'li Muharrem İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu mesajı yazdı:



"Bugün huzurunuza kurduğunuz ve sonsuza kadar yaşayacak olan cumhuriyetin Cumhurbaşkanı adayı olarak geldim. Cumhuriyetimizin 100. yılında sorunlarını çözmüş, halkı mutlu, geleceğe güvenle bakan bir ülke olacağımıza söz veriyorum. Ruhun şad olsun Atam. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Adayı."



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SENDİKALARI DA ZİYARET EDECEK



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün saat 11:00'de Türk-İş Genel Merkezi'ni, saat 12:00'de DİSK Ankara Bölge Temsilciliği'ni, saat 13:00'de Hak-İş Genel Merkezi Ziyareti'ni ziyaret edecek.

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