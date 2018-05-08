Orhan Kemal'in oğlundan CHP kararı

Türkiye'nin en büyük yazarlarından Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

CHP'nin İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı olduğunu duyuran Öğütçü, başta Orhan Kemal Müzesi olmak üzere yaptığı kültür-sanat işleriyle tanınıyor. Öğütçü bu işlerini vurgulayarak milletvekili olması halinde Meclis'te yine kültür-sanat alanında işler yapacağını ifade etti.

Işık Öğütçü kimdir?

Türkçenin en büyük yazarlarından Orhan Kemal'in 4 çocuğundan en küçüğü olan Işık Öğütçü, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendsiliği bölümünden mezun oldu. 2000'li yıllara kadar kendi kurduğu kimyevi malzemeler satan şirketi yönetti. 2000'li yıllarda ailesine devrettiği şirket, 2015 yılında faaliyetlerine son verdi. 2000'lerde babası adına açtığı Orhan Kemal Müzesi ile beraber Orhan Kemal'i gelecek kuşaklara aktarma misyonunu elinde tuttu. Öte yandan çalışmalarıyla Orhan Kemal'i yurt dışında en çok kitabı çevrilen ikinci yazar haline getirdi.

2002 yılından itibaren siyasetin de içerisinde olan Öğütçü, 2014 seçimlerinde CHP'den Beyoğlu Belediye Başkanı Aday Adayı olmuştu. 2016 yılında CHP'nin Kültür ve Sanat Komisyonu'nda başkan olarak görev aldı.

Aynı zamanda Öğütçü'nün eşi ve kızı da kendisi gibi kimya mühendisidir.