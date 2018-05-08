CHP’de gözler milletvekili aday listelerine çevrildi

SEBAHAT KARAKOYUN/BİRGÜN- CHP’de milletvekili adaylığı için başvuranların sayısının 2 bini aştığı belirtilirken, Genel Merkez’de oluşturulan komisyonun ön incelemesinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, liste çalışmasını ‘çekirdek kadroyla’ yürütecek.

Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adaylığının açıklanması ve İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte ‘dörtlü seçim ittifakının’ kesinleşmesinin ardından CHP’de gözler milletvekili aday listesine çevrildi. 7 Haziran seçimleri öncesinde milletvekili adaylarının büyük ölçüde ön seçimle belirlendiği CHP’de bu kez liste parti yönetimince oluşturulacak.

YSK’ye 21 Mayıs’ta sunulacak milletvekili aday listesiyle ilgili ön değerlendirme partide oluşturulan komisyonda yapılacak. MYK’nin görevlendirdiği Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl, Faik Öztrak, Seyit Torun, Muharrem Erkek ve Çetin Osman Budak dosyalarını inceledikleri aday adaylarıyla mülakat yapacak.

‘Liste dışı’ iddiası

600 ismin yer alacağı listedeki asıl mücadele seçilme şansı yüksek yerler için yapılacak. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu isimleri çekirdek bir kadroyla belirlemesi bekleniyor. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başta olmak üzere Genel Sekreter Akif Hamzaçebi, Grup Başkanvekili Engin Altay ile Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Tekin Bingöl’ün isimleri bu süreçte etkili olacak isimler arasında sayılıyor.

Parti kulislerinde konuşulan, muhalif çıkışlarıyla öne çıkan ve pek çoğu ön seçimden çıkarak seçilen isimlerin liste dışı bırakılacağı iddialarına karşılık, “listenin objektif kriterlere göre belirlenmesi için geçen ön seçim sonuçları da dikkate alınmalı” önerisi dillendiriliyor. Ön seçim yapılmasa da geçen dönem listenin en alt sıralarında yer alan isimlerin bu dönem üst sıralara taşınmasının ‘manidar olacağı’ ifade ediliyor.

İYİ Parti’ye geçen 15 vekilin durumu

CHP’de adaylık başvuru süresi sona ermiş olsa da, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in 100 bin imza riski yaşaması ihtimaline karşı bu partiye geçen 15 milletvekili için kapılar kapanmış olmayacak. Parti yönetiminin görevlendirmesiyle istifa ederek İYİ Parti’ye geçen vekillerin önümüzdeki günlerde CHP’ye dönmeleri bekleniyor. Bu vekillerin 21 Mayıs’ta YSK’ye sunulacak listede yer almasına da kesin gözüyle bakılıyor.

Aday tanıtım toplantısı 24 Mayıs’ta

CHP, milletvekili adaylarını 24 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenecek bir toplantıyla kamuoyuna tanıtacak. Ankara Congresium’da yapılacak toplantıda daha önce bölümler halinde duyurulacak olan seçim bildirgesi de bir bütün olarak açıklanacak.