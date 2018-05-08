Çölaşan'dan Erdoğan'a: Adama sorarlar 'aklın neredeydi?'

Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan'ın “Ahdim olsun ki” başlıklı köşe yazısı şöyle:



"Sevgili okurlarım, sayın ve muhterem dünya liderimiz Recep Bey pazar günü yine karşımıza çıktı ve bu kez partisinin seçim bildirgesini (!) açıkladı.

Ekranlardan dikkatle dinledim, dünkü gazetelerden yine dikkatle okudum.

Kusura bakmasın ama söylediklerinin çoğunu tek cümleyle özetleyebilirim:

Fasa fiso!

Konuşmasına “Ahdim olsun ki” diye başladı ve öyle bitirdi.

“Ahdim olsun ki” nin Türkçe karşılığı “Yemin ederim ki” oluyor!

* * *

Büyük tantanalarla ve yemin ederek (!) açıkladığı seçim bildirgesinin özeti bakınız nelerden oluşuyordu:

– Türkiye şahlanacakmış.

– Küresel güç olacakmış.

– Faiz, enflasyon ve cari açık düşecekmiş.

– Dar gelirli vatandaşların hayat standartları artacakmış.

– Tüm fikirler özgürce ifade edilecekmiş.

– Bireysel özgürlükler güvence altına alınacakmış.

– Büyük projeler hayata geçirilecekmiş.

– Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla sonuna kadar mücadele edilecekmiş.

– Yeni fabrikalar açılacak ve işsizlik düşecekmiş.

– Vergi yükü azalacakmış.

– Kuvvetler ayrılığı gerçekleşecekmiş.

– Yargı bağımsız olacak, adalet sağlanacakmış…

Falan filan

* * *

Bak hocam, bu ülkeyi tam 16 yıldan beri tek başına sen yönetmiyor musun?

Adama sorarlar yani “Şimdi bu saydıklarını 16 yıl içerisinde niçin gerçekleştirmedin, aklın neredeydi?” diye!

Yemin ederek açıkladığı bu hususların pek çoğunu becerememiş, şimdi Türk Milleti'nden yeniden süre istiyor!..

Bunlar klasik seçim öncesi laflardır, bol kepçe tutarsız vaatlerdir.

Bunları bir muhalefet partisi söylese biraz daha fazla ciddiye alınır. İnsanlar şöyle düşünür:

“Madem bu vaatlerde bulunuyor, o halde bir bildiği vardır elbette!..”

* * *

Bizimki ise, 16 kocaman yılda yapamadığı ne varsa şimdi aklına getirmiş, saydıkça sayıyor!

Üstelik sözlerinin sonunda yine büyük konuşuyor, yükseklerde uçuyor!

“İşte bütün bunlar için tarihin önünde, ecdadımızın huzurunda ve şehitlerimizin şahitliğinde, Allah'a and olsun ki davamızı 2023'e, 2071'e taşıyacağız!”

Enflasyonla, cari açıkla, işsizlikle ecdadımızın ve şehitlerimizin ne ilgisi var yahu! Onları niçin işe karıştırıyorsun!

İnsan hayal ettiği müddetçe yaşarmış, Recep Bey'in durumu da böyle.

Karşımıza yıllardan beri başaramadığı hayallerini şimdi de parlak yeminlerle süsleyerek çıkıyor ve bunları yutmamızı bekliyor."

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