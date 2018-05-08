Faruk Çelik'ten skandal tweet! Tepki yağdı...

Ankara'da tedavi gören eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan'ı hastanede ziyaret eden AKP'li eski bakan Faruk Çelik'in ziyareti esnasında Ayhan'ın ölüm anını resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşması olay oldu.

Ziyaret sırasında hayatını kaybeden eski bakanın fotoğrafını paylaşan Faruk Çelik'e Gazeteci Adnan Bulut çok sert tepki göstererek, ''Gözlerime inanamadım. Akp’li Faruk Çelik, eski Bakan Cevat Ayhan’ın ölüm anlarını twit malzemesi yaptı. Hasta mahremiyeti, ölüm mahremiyeti nerede kaldı? Bir insanın en savunmasız halini, ölüme gidiş anını nasıl yayınladınız? İnanamıyorum. Dehşet içindeyim'' dedi.

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Öte yandan Ayhan'ın cenaze Namazı 08.05.2018 salı günü ikindi namazına müteakip Hacı Bayram-ı Veli Camiinde kılınacak. Merhum 09.05.2018 Çarşamba günü Sakarya Orhan Gazi Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Akyazı İlçesi Çıldırlar köyünde defnedilecektir.



TEPKİ GELİNCE DANIŞMANINI SUÇLADI:



Faruk Çelik, sosyal medyada büyük tepki alınca danışmanını suçlayan şu tweeti attı:



"Eski Bakanlarımızdan Cevat Ayhan abimizin vefatı hepimizi derinden üzdü merhuma Allah’ta n rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum.Eski ziyaretlerimdeki fotoğrafları Bilgin dışında danışmanımın kullanması hepimizi üzdü."



