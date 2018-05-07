'Mersin'i bölmek yerine Tarsus'a üniversite kurun'

CHP Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, hükümetin Mersin Üniversitesi’ni bölerek içinden yeni bir üniversite çıkarmaya çalıştığını belirterek, “Tarsus'ta üniversite kurulması talebini bugüne kadar ciddiye almayan iktidarın, üzerine hiçbir şey yapmadan var olan üniversiteleri bölmesinin hiçbir anlamı yoktur. Tarsus'ta yeni bir üniversite inşa edilmemesi çok ciddi bir haksızlık ve eksikliktir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, hükümetin köklü üniversiteleri bölme ve bu şekilde farklı adlarla yeni üniversiteler açma planlarının ülkenin akademik birikimini yok edeceği uyarısında bulundu.

İktidarın bu planına gerekçe olarak ‘üniversitelerin çalışan ve öğrenci sayısı bakımından çok fazla büyümüş olmasının yönetim sorunları oluşturduğu’ iddiasını gösterdiğini kaydeden Çamak, “Mevcut üniversitelerin yönetilebilir olma zafiyetinin nedeni çalışan ve öğrenci sayısının büyüklüğü değil, üniversitelerde yönetimlerin tamamen iktidar partisine yakın kişilerle doldurulmasıdır. Liyakatli yönetici yoksunluğu, özerklik eksikliği, katılımcı, modern ve demokratik yönetim anlayışının tesis edilmemesi gibi daha temel sorunlar söz konusudur” diye konuştu.

‘TARSUS’A ÜNİVERSİTE KURULMAMASI HAKSIZLIK’

Mersin Üniversitesi’nin de bölünecek üniversiteler arasında olduğunu kaydeden Çamak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mersin Üniversitesi bölünerek içinden başka bir üniversite daha çıkarılmaya çalışılıyor. Oysa Tarsus'ta yıllar öncesinden teklif edilen yeni bir üniversite kurulma talebini bugüne kadar ciddiye almayan iktidarın, üzerine hiçbir şey yapmadan var olan üniversiteleri bölmesinin hiçbir anlamı yoktur. Tarsus sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en eski kentlerinden biridir, geçmişi on bin yıl öncesine dayanan, dinlerin ve medeniyetlerin buluştuğu çok önemli bir yerleşim merkezidir. Tarih boyunca hep cazibe merkezi olmuş çok önemli bir kavşak noktasıdır. Geçmişi bu kadar eski olması ve dünyada ilk 3 üniversiteden birinin bulunduğu önemli bir cazibe merkezi olması nedeniyle sadece İslam dünyasının değil, diğer semavi dinlerin de önemli isimlerinin doğup büyüdüğü önemli bir yerleşim merkezidir. 330 bin nüfusuna, köklü tarihine, kültürel zenginliğine ve jeopolitik açıdan oldukça değerli konumuna karşın hâlen Tarsus'ta yeni bir üniversite inşa edilmemesi çok ciddi bir haksızlık ve eksikliktir.”

‘AİLE SİGORTASI PROJEMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ZAMANLARI KALMADI’

CHP Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak’ın meclis gündemine taşıdığı bir diğer konu da, emeklilere yılda 2 maaş ikramiye verilmesiyle ilgili düzenleme oldu. Çamak, şunları söyledi:

“7 Haziran 2015 seçim beyannamemizde belirttiğimiz asgari ücretin 1500 lira olacağına dair vaadimizi iktidar seçimlerden hüsranla çıkınca uygulamak zorunda kaldı. Taşeron sistemin kalkacağına dair vaadimizi de güvenlik soruşturmalarıyla kör topal bir şekilde de olsa kısmen uyguladı. Emeklilere dinî bayramlarda çift maaş vadimizin de önce kaynak açısından gerçek dışı olduğunu söyleyerek yerden yere vurup sonra da geçen hafta açıkladıkları seçim yatırımında emeklilere her bayram biner Türk lirası vereceklerini belirttiler. Birçok vaadimizi eksik bir şekilde de olsa uygulamak zorunda kalan iktidarın 24 Haziranda görevi bize devretmeden önce aile sigortası projemizi de gerçekleştirmek için çok fazla zamanlarının kalmadığını hatırlatmak isterim.”