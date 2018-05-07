Özdiş: TSK'daki sivil memurlar görmezden geliniyor

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, TSK'da subay, astsubay ve uzman erbaşlara yapılan ancak TSK içerisindeki sivil memurları kapsamayan 400 TL’lik zammı TBMM gündemine taşıdı.

CHP Adana Milletvekili, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş, 18 Nisan 2018’de onaylanan kararnameyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay ve uzman erbaşlara yapılan ancak TSK içerisindeki sivil memurları kapsamayan 400 TL’lik zammı TBMM gündemine taşıdı.

TSK’DAKİ SİVİL MEMURLAR GÖRMEZDEN GELİNİYOR!

18 Nisan 2018 tarihine onaylanan TSK Yan Ödeme Kararnamesi ile subay, astsubaya ve uzman erbaş maaşlarına 400 TL’lik zam yapıldı ancak TSK içerisinde çalışan sivil devlet memurlarına herhangi bir iyileştirme yapılmadı. İlgili sendikalar tarafından protesto edilen bu duruma karşılık iktidar cephesinden herhangi bir gelişme yaşanmazken CHP Adana Milletvekili, TBMM idare Amiri İbrahim Özdiş konu ile ilgili Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek “Bu ayrımı neden yaptınız?” diye sordu.

EŞİTLİĞE AYKIRI BU UYGULAMADAN VAZGEÇİLSİN

Son 15 yılda TSK içerisindeki sivil memurlara en son ne zaman zam yapıldığı da soran CHP’li Özdiş önergesinde şu sorulara yer verdi:



1- Söz konusu zammı alan toplam personel sayısı nedir? ( subay, astsubay ve uzman erbaş varsa başka personel dahil)

2- TSK içerisinde toplam kaç sivil personel çalışmaktadır? (memur ve sözleşmeli ayrı ayrı olmak üzere)

3- Söz konusu zam kararında sivil memurlar neden yer almamıştır?

4- Aynı lojmanı,aynı karargahı aynı servisi kullanan asker ve sivil personel arasında neden ayrım yapılmıştır?

5- Son 15 yılda TSK içerisinde askeri personele kaç defa zam/iyileştirme yapılmıştır?

6- Son 15 yılda TSK içerisinde sivil personele kaç defa zam/ iyileştirme yapılmıştır?