İşte CHP'de İzmir'den başvuru yapanlar

EGEMEDYASI - Türkiye 24 Haziran’da yapılacak erken genel ve cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlenirken sürecin kilit partisi konumunda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) milletvekili aday adaylığı başvurusu için sona gelindi.

Parti son başvuru tarihini 7 Mayıs 2018 olarak belirlemişti. Ülke genelinde binlerce partiye milletvekili adaylığı için başvuruda bulunuldu. Ayrıca partinin en güçlü olduğu illerin başında gelen İzmir’de ise yarışa nasıl bir talep olacağı merak ediliyordu.

Çok sayıda partili İzmir’de vekil aday listesine girmek için Ankara’ya giderek genel merkeze başvuru yaptı. Birinci bölgeden 48, ikinci bölgeden ise 52 kişi başvuru yaptı. 6 kişi de bölge belirtmedi.

Listede Milletvekillerinden Zekeriya Temizel dışında aktif görevde olanların tümü başvuruda bulundu. İYİ Parti'ye geçen Tacettin Bayır'ın ise durumunun ilerleyen günlerde netleşeceği öğrenildi.

Bayır da başvuru yapmayanlar arasında yer aldı.



