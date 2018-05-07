AKP'li eski vekilden Erdoğan'a zor soru

AKP ilk dönem milletvekili Emin Şirin, "Bugüne kadar basında hiç sorulmadı" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "İktidarı kaybederseniz, hukuk devleti ölçüleri çerçevesinde devretmeye hazır mısınız" diye sordu.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Şirin, AKP'lilerin, devleti kendi malları gibi gördüğünü, seçimi kaybetmeleri halinde evlerine tecavüz edilecekmiş gibi hissedeceklerini söyledi.

Şirin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bugüne kadar basında hiç sorulmayan bir soruyu iletti:

"İKTİDARI DEVRETMEYE HAZIR MISINIZ?"

Şirin, "Devlet bizim malımız, Türkiye bizim malımız ve seçimi kaybederlerse herhangi bir iktidar değişikliği olabildiğinde sanki evlerine tecavüz ediliyor, mahremlerine dokunuluyormuş gibi bir hâletiruhiye içindeler. Bu çok yanlış bir şey. Demokrasinin içinde bunlar olur. Ben onun için Cumhurbaşkanı'na bir soru sormak istiyorum; Adil yapılan seçimleri, adil olarak yapıldığı taktirde bu seçimleri kaybederseniz bu iktidarı, demokratik ölçüler çerçevesinde, hukuk devleti ölçüleri çerçevesinde iyi niyetle devretmeye hazır mısınız? Bu soru bugüne kadar basında hiç sorulmadı. Sizin programımızda ilk defa biz soruyoruz" dedi.