Vurularak öldülen CHP'li başkanın eşi aday oldu

Türk Sanat Müziği sanatçısı Özlem Ağırman, CHP’den aday adayı oldu. 2015 yılında da CHP’den aday adayı olan ancak aday listelerine giremeyen Özlem Ağırman, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 1. Bölge’den yeniden milletvekili aday adayı oldu.

İşte Ağırman’ın adaylık açıklaması: “Eşit olacağız, bir olacağız. Ezilenlerin yanında ve mağdurların meclisteki sesi, temsilcisi olacağım. Hedefim açlıkla, yoksullukla mücadeleye öncelik veren, eğitime, öğretime en yüksek pay ayıran çağdaş sosyal refah devleti için gerekli reform ve değişimlere öncülük etmek. İnanıyorum ki ülkemin çağdaş ülkeler seviyesine çıkarılma hedefi ve mücadelesi ben ve benden sonraki anneler, kadınlar tarafından da sonsuza dek sürdürülecektir. Toplumu, özellikle kadınları üretim sürecine katacağız. Üretimle artan Milli Geliri sosyal devletle daha adaletli olarak topluma dağıtıp, yoksulluğu yenmeyi başaracağız. Daha aydınlık ve refaha ulaşmış bir Türkiye hepimizin hakkı. Bu duygularla daha güzel bir dünyada çocuklarımızı uyandırmak dileğiyle, tümünüzü saygı ve sevgiyle selamlıyor, kucaklıyorum.”

İrem Çiçek, CHP'den aday adayı oldu

Özlem Ağırman, 2015 yılında Tuzla’da işyeri önündeki silahlı saldırıda öldürülen CHP eski Tuzla İlçe Başkanı Tekin Ağırman’ın eşi. Katil zanlısı şöfor Z.A.C’nin (39) uyuşturucu kullandığı ve tedavi için destek istediği, Tekin Ağırman’dan olumsuz yanıt aldığı için saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.