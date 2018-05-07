Muharrem İnce Anıtkabir'i ve sendikaları ziyaret edecek

GERÇEK GÜNDEM - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yarinki (08 Mayıs 2018 Salı) yarınki programı belli oldu.



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yarın güne saat 10:00'da Anıtkabir'i ziyaret ederek başlayacak. İnce daha sonra ise saat 11:00'de Türk-İş Genel Merkezi'ni, saat 12:00'de DİSK Ankara Bölge Temsilciliği'ni, saat 13:00'de Hak-İş Genel Merkezi Ziyareti'ni ziyaret edecek.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye sendikalara yapacağı ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da eşlik edecek.



KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAK



Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 13:30'da TBMM'de CHP Grup Toplantısı’nda konuşacak.