Erdoğan'dan İnce'nin randevu talebine yanıt

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan Muharrem İnce'yi AKP'de kabul edebileceğini söyledi.

Erdoğan, CHP Cumhurbaşkanı Muharrem İnce’nin randevu talebine ilişkin, "Ben özellikle televizyonlarda tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Üzerimizden kimsenin pirim yapmasını istemiyorum. Partimize kabul edebiliriz. Randevu talebinde bulundular kısa zamanda cevap vereceğiz. Ancak partimde kendilerini kabul edebilirim. Çünkü burada kabul olayı farklı bir olay" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Saray'da gerçekleşen görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele alma imkanı bulduklarını kaydederek, güncel bölgesel meseleler konularının da görüşüldüğünü aktardı.

-“OTOYOL PROJESİ DOSTLUK VE BARIŞ PROJESİDİR”-

Sırbistan’ın ulaştırma altyapısının geliştirilmesi için Türkiye’nin tecrübelerini paylaşmaya devam edeceğini dile getiren Erdoğan, “Bu projeler bölgesel istikrar, huzur, refah ve bütünleşme yolunda da önemli bir rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı. Belgrad - Saraybosna otoyolu projesi, Sırbistan ile Türkiye’nin bölgesel, ticari ve ekonomik ilişkilerini güçlendireceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje için, “Her şeyden önce bir dostluk, bir barış projesidir” diye konuştu.

-“BU ÇEVRELER TÜRKİYE’NİN GAYRETLERİNİ MANİPÜLE ETMEYE, OLDUĞUNDAN FARKLI YANSITMAYA ÇALIŞIYOR”-

Birilerinin Türkiye’nin Balkanlardaki Sırbistan ve Bosna Herkes ile kurduğu güçlü işbirliğinden rahatsız olduğunu gördüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu çevreler Türkiye’nin gayretlerini manipüle etmeye, olduğundan farklı yansıtmaya çalışıyor. Şüphesiz meyve veren ağaç taşlanır” dedi. Türkiye’nin çabasının kriz ve istikrarsızlıktan medet umanların planlarına, bölgeye dair heveslerine çok büyük bir darbe indirmekte olduğunu kaydeden Erdoğan, “Bizim bu kesimlere tavsiyemiz boş işlerle uğraşmak yerine balkanların barış ve istikrarına katkı verecek konularla yoğunlaşsınlar ve burada bir gayret ortaya koysunlar” şeklinde konuştu.

-VUÇİÇ: İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN GELİŞMESİNDE ERDOĞAN’IN BÜYÜK KATKISI VAR-

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşılamalarından dolayı teşekkürlerini sunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, “İki gün içinde ilişkilerimizi geliştirmek için önemli konuları konuştuk. Dolayısıyla iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesinin inanılmaz şekilde yükselmesinde Erdoğan’ın büyük katkısı vardır” ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrası Erdoğan ve Vuçiç basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin Balkanlardaki barış konusuna ne kadar etki edeceğine ilişkin sorulan soruya Vuçiç, “Türkiye, Balkanlardaki en büyük güç, en güçlü ülke. Sırbistan ‘küçük bir ülke’ ama Balkanlardaki en büyük ülke olarak Rusya, AB, ABD ile Çin’in ne dediği önemli ama Türkiye’nin Balkanlarda ve bu bizin için çok önemli” ifadesiyle cevap verdi.

-ERDOĞAN: PARTİMİZDE KENDİLERİNİ KABUL EDERİZ -

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İnce’nin cumhurbaşkanı adayları ile görüşme talebi ve tüm cumhurbaşkanı adaylarının televizyonda bir tartışma programına çıkması gerektiği yönündeki ifadelerine ilişkin sorulan soruya, “Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Çünkü üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyorum. Ancak partimde kendilerini kabul edebilirim. Çünkü burada kabul olayı farklı bir olay. Şu anda bizler malum partilerin adayları olarak buna girmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla hem partinin genel başkanı olarak hem de partimde bu kabulün daha doğru olacağını düşünüyorum. Randevu talebinde bulundular ve bu talebede kısa zamanda cevap verir ve partimizde kendilerini kabul ederiz. Partimize de ayakları alışmış olur” şeklinde cevap verdi.