İYİ Parti'ye rekor başvuru!

24 Haziran erken seçimi öncesinde İYİ Parti'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan kişi sayısı 2 bin 511'i buldu. MHP'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan kişi sayısı bin 810'da kalırken, CHP'den ise yaklaşık 2 bin kişi başvuru yaptı. Böylece İYİ Parti milletvekilliği aday adaylığı sayısında CHP ve MHP'yi geçmiş oldu.

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili aday adayı olmak için başvuru süreleri yavaş yavaş tamamlanıyor. İYİ Parti, milletvekilliği aday adaylığı başvuru sayısında CHP ve MHP'yi geçti.

MHP'DEN BİN 810, CHP'DEN YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ BAŞVURU YAPTI

2 bin 511 kişi İYİ Parti'den milletvekiliği aday adaylığı başvurusu yaparken, MHP'de bu sayı bin 810'da kaldı. CHP'den ise yaklaşık 2 bin kişi başvuru yaptı.

İYİ PARTİ'YE GEÇEN VEKİLLERİN DURUMU DEĞERLENDİRİLECEK

CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin adaylık durumu ise parti yönetimince değerlendirilecek.