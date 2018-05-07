İrem Çiçek, CHP'den aday adayı oldu

İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek, Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün temellerini attığı CHP’de, İstanbul 2. Bölge Adaylık başvurumu bugün yaptım. Genç bir Cumhuriyet kadını ve idealist bir hukukçu olarak amacım TBMM’de mücadeleye el vermek. Adaylık ile ilgili açıklamam; pic.twitter.com/cRcmNPVy1S — İrem Çiçek (@irem_cicek) 7 Mayıs 2018

Başvurusunu sosyal medya hesabından üzerinden duyuran İrem Çiçek; ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün temellerini attığı CHP’de, İstanbul 2. Bölge Adaylık başvurumu bugün yaptım. Genç bir Cumhuriyet kadını ve idealist bir hukukçu olarak amacım TBMM’de mücadeleye el vermek.‘ ifadelerinde bulundu.