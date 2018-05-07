7 Mayıs 2018 18:31

İrem Çiçek, CHP'den aday adayı oldu

İrem Çiçek, CHP'den aday adayı oldu
CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’in avukat kızı İrem Çiçek 24 Haziran seçimleri için CHP’den adaylık başvurusunda bulundu.
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İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek, Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu.

 

Başvurusunu sosyal medya hesabından üzerinden duyuran İrem Çiçek; ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün temellerini attığı CHP’de, İstanbul 2. Bölge Adaylık başvurumu bugün yaptım. Genç bir Cumhuriyet kadını ve idealist bir hukukçu olarak amacım TBMM’de mücadeleye el vermek.‘ ifadelerinde bulundu.

 

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