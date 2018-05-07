CHP’li Pekşen: ÇAYKUR haraç mezat satılacak

ÇAYKUR’un planlı bir kurguyla borç batağına sürüklendiğini ve bu durumun da Karadenizli çay üreticisini ağır bedel ödemekle karşı karşıya bırakacağını söyleyen Pekşen, “ÇAYKUR planlı bir şekilde üreticiyi mağdur edecek mali krizin içine sokulmuştur. 1.8 katrilyon banka kredi borcu ÇAYKUR için giderek piyasadaki gücünü kaybetmesine ve rekabet edemeyecek bir duruma gelmesine neden olmuştur. “ dedi.



Varlık Fonu’na dahil edilmesinden anlaşılacağı gibi ÇAYKUR’un da birkaç ay sonra tıpkı şeker fabrikaları, çimento fabrikaları ve SEKA gibi haraç mezat satılacağını belirten Pekşen, şunları söyledi; “ÇAYKUR’un çay alım sezonunu geç başlatması, dekar başına 15 kilogram alım sınırı koyması ve sezonun Ramazan ayında başlayacak olması çiftçiyi çaresiz bırakmıştır. Bu nedenlerden dolayı çiftçi ürününü zararına satmaktadır.



Üretici büyük zarara uğratıldı



Açıklanan taban fiyat hayal olmuş çiftçi mahsulünü 1.9 TL ile 2 TL arasında satmak zorunda kalmıştır. Çiftçinin sırtına binen maliyet yalnızca bu sezon için 100 trilyonun üzerindedir. Kaldı ki satılan ürün bedelinin bir kısmı ocak ayı vadeli alınması ise çiftçiyi yeni bir riskin içerisine itmiştir. Bütün bunlar bilinçli bir planlamanın ürünüdür. Üretici şimdi ÇAYKUR’un kötü yönetimi sonucunda ekonomik krize sürüklenmesinin bedelini ödemektedir.



Karadeniz AKP’ye destek vermenin bedelini ödüyor



Bir yandan toplam üretimde 10 bin tonu aşkın kayıp yaşanmış diğer yandan 2 bin beş yüz kişi işten çıkarılmıştır. Üretimdeki kaybın bedelini devlet ödemiş ve ödemeye devam etmektedir. İşten çıkarılan 2 bin beş yüz kişi ile işsizler ordusuna yeni insanlar eklenmiştir. Bugüne kadar yaptığımız uyarılarda yüzde yüz isabet sağladık. Şimdi buradan çay üreticilerini uyarıyorum. Üretici şunu bilsin ki, AKP’ye destek vermeye devam ederse bunun bedelini işsizlik, göç ve yoksulluk olarak ağır bir şekilde ödeyecektir.