CHP selin vurduğu Mamak'ta

CHP Ankara Milletvekilleri Necati Yılmaz, Ali Haydar Hakverdi ve Şenal Sarıhan ile CHP Ankara İl ve Mamak İlçe yöneticileri, Mamak Boğaziçi Mahallesi’nde selden etkilenen esnafı ziyaret etti.

ANKARA - Mamak Boğaziçi Mahallesi’nde 6 kişinin yaralanmasına, çok sayıda aracın ve işyerinin zarar görmesine neden olan sel felaketinin ardından CHP’li milletvekilleri bölgeye çıkarma yaptı.

CHP Ankara Milletvekilleri Necati Yılmaz, Ali Haydar Hakverdi ve Şenal Sarıhan ile CHP Ankara İl ve Mamak İlçe yöneticileri, Mamak Boğaziçi Mahallesi’nde selden etkilenen esnafı ziyaret etti. CHP’li Yılmaz, gecekonduların yerini çok katlı gecekonduların aldığını belirterek, “Köklü çözümler almak için illa ki can kaybı yaşanmasını beklememek gerek. Maalesef mevcut iktidar ve belediyeler, vatandaşın derdiyle değil, kendi rantlarıyla ilgileniyor” dedi.

CHP’li Hakverdi, “Buraya siyaset yapmaya değil, yaralarımızı sarmaya geldik. Bizlere ne düşüyorsa her zaman yapmaya hazırız” derken, CHP’li Sarıhan ise yaşanan sorunların belediyenin ve kent yönetiminin hizmet kusuru olduğunu, zararlarının gereği gibi karşılanmadığını düşünen vatandaşların dava haklarının bulunduğunu söyledi.

VATANDAŞIN DERDİNİ DİNLEDİLER



CHP Ankara Milletvekilleri Necati Yılmaz, Ali Haydar Hakverdi ve Şenal Sarıhan ile CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP Mamak İlçe Başkanı Adnan Demirci, il ve ilçe yöneticileri, Mamak Belediye Meclis üyeleri, Mamak Boğaziçi Mahallesi’nde selden etkilenen esnafı ziyaret etti. Selden etkilenen esnafın sıkıntılarını dinleyen heyet, Mamak Belediyesi Tenzile Erdoğan Aile Merkezi’nde zararların karşılanması için oluşturulan birimi de ziyaret etti.

Selin büyük hasarlara neden olduğunu anlatan vatandaşlardan bazıları, hasarlarının tamamının karşılandığını söylerken, bazıları “Maalesef zararımızın yarısı bile karşılanmadı. Neden böyle oldu anlayamadık” açıklamasında bulundu.

“ÇOK KATLI GECEKONDULAR OLUŞTU”



CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Boğaziçi Mahallesi sakinlerine hem geçmiş olsun demek, hem de zararlarının karşılanması konusunda takipçi olmak için ziyarette bulunduklarını söyledi.

Kendisinin de 38 yıl önce Boğaziçi Mahallesi’nde yaşadığını ifade eden Yılmaz, “Kentimiz büyüyor, gelişiyor. Ancak kent yönetimi altyapıyı bu gelişime uygun hale getiremiyor. Belki bu bölgede gecekondular kalktı ama yerlerini çok katlı gecekondular aldı. Altyapının da bu gelişime uygun hale getirilmesi gerekti” dedi.

“VATANDAŞIN DERDİYLE DEĞİL, KENDİ RANTLARIYLA İLGİLENDİLER”



Olayda can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:



“Kentimizin yıllardır süregelen altyapı sorunları var. Köklü çözümler almak için illa ki can kaybı yaşanmasını beklememek gerek. Maalesef mevcut iktidar ve belediyeler, vatandaşın derdiyle değil, kendi rantlarıyla ilgilendi. Son 25 yılın faturası sadece bugün değil, önümüzdeki onlarca yıl boyunca da çıkacak gibi görünüyor. Yağmur elbette ki berekettir, ancak felaket sebebi olmamalıdır. Zaman geçmeden burada altyapı sorunlarının çözümü için köklü tedbirler alınması gerekiyor. Çünkü dedikleri gibi 500 yılda, 100 yılda bir değil 24 saat bile geçmeden aynı felaketler yaşanıyor. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde saatlerce, günlerce yağmur yağıyor, ama bizdeki gibi sel baskınları yaşanmıyor. Çünkü altyapı konusunda sıkıntıları yok.”

HAKVERDİ: “SİYASET YAPMAYA DEĞİL, YARALARIMIZI SARMAYA GELDİK”



CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, kendisinin de Mamak’ta doğup, büyüdüğünü belirterek, “Bizler buraya vatandaşların sorunlarını dinlemek, sıkıntılarının çözümünün takipçisi olmak için geldik. Hep birlikte yaralarımızı saracağız, bizlere ne düşüyorsa hep birlikte hareket edeceğiz. Buraya siyaset yapmaya değil, yaralarımızı sarmaya geldik” dedi.

SARIHAN: “YAŞANANLAR HİZMET KUSURU, VATANDAŞIN DAVA HAKKI VAR”



CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan da yaşanan sorunların belediyenin ve kent yönetiminin hizmet kusuru olduğunu belirterek, “Maddi hasarlar oluşsa da can kaybının yaşanmaması bizleri sevindirdi. Esas olarak burada yaşanan hizmet kusurudur. Zararlarının gereği gibi karşılanmadığını düşünen vatandaşlarımızın idareye karşı dava hakları her zaman bulunmaktadır” diye konuştu.