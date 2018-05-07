Ağbaba'dan Yıldırım'a iş cinayeti tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Başbakan Binali Yıldırım’ın iş cinayetlerinin sebebini işçilere yüklemesini eleştirerek “İşçi ölümlerinin asli nedeni insan kusuru değil, AKP iktidarının bugüne kadar dayattığı güvencesiz ve kuralsız çalışma ilişkileridir” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın İstanbul’da katıldığı İş Sağlığı ve Güvenliği konferansında “Esasen baktığımız bu türden olayların yüzde 80-85’inin insan kusuru olduğunu’’ belirterek yaşanan ölümler ile ilgili işçileri sorumlu tutmasına tepkiler devam ediyor.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, “Soma'da 301, Ermenek'te 18, Şırnak'ta 8 madenci kendi kusuru ile mi öldü? Minibüste sele kapılan, asansörde yere çakılan, naylon çadırda yanan işçiler kendileri mi ölmeyi seçti? Bu anlayış sorumluluktan kurtulmak için tüm kusuru karşısındakine yükleyen, kolaycı anlayıştır. AKP de bu anlayışın en iyi temsilcisidir” ifadelerini kullandı.

BU AÇIKLAMALAR İŞ CİNAYETLERİNİN ARTACAĞININ GÖSTERGESİ

İşçi Sağlığı İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin açıkladığı Nisan ayı iş cinayetleri raporuna göre, en az 177 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaydeden Ağbaba, “Ocak'ta en az 144, Şubat'ta en az 128, Mart'ta en az 126 ve Nisan ayında en az 177 işçi olmak üzere; 2018 yılının ilk dört ayında en az 575 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetmişken, AKP iktidarının 15 yıllık sürecinde en 21 bin işçi iş yerlerinde çalışırken yaşamını yitirmişken, ülkenin başbakanının çıkıp bu cinayetlerden işçileri sorumlu tutması olsa olsa emekçilerle dalga geçmektir. Bu anlayış işçi ölümlerini azaltmayıp artacağının göstergesidir. Başbakan açıklamalarında dahi işçilerin sağlığını ve güvenliğini ikinci plana atmaya devam ederek, esas korunması gerekenin iş hayatında uluslararası rekabetin olduğunu belirtiyor. Ve ne yazık ki daha fazla kâr ve rant hırsı neticesinde işçiler her gün bu ülkede ölmeye devam ediyor” dedi.

İŞÇİ ÖLÜMLERİ SÖMÜRÜ DÜZENİNİN SONUCUDUR

“İşçi sağlığı ve Güvenliği noktasında çıkartılan yasalar bugüne kadar kâğıt üzerinde kalmış, uygulamaya yönelik herhangi bir adım atılmamış, iş yeri cinayetleri her gün artarak devam etmiştir” ifadelerini kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Ülkemiz İşçi ölümlerinde Avrupa ülkeleri arasında 1.sırada yer almışken, yaşanan ölümleri salt bir insan kusuru olarak nitelendirmek izaha muhtaç bir olaydır. İşçi ölümlerinin asli nedeni insan kusuru değil AKP iktidarının bugüne kadar dayattığı güvencesiz ve kuralsız çalışma ilişkileridir. Madenlerde, inşaatlarda, tersanelerde, fabrikalarda işçiler her gün ölüme giderken, bunu insan kusuru olarak nitelendirmek yaşanan ölümlerin sorumluluğunu üstlenmemek demektir. İktidar işçi ölümlerini kader olarak nitelendire dursun, işçi ölümleri bir kader değil AKP iktidarının işçilere dayattığı sömürü düzeninin bir neticesidir” dedi.