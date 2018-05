Akşener'den saldırıya uğrayan standa ziyaret

Özgür ALTUNCU/Hürriyet - Bugün akşam saatlerinde Bağcılar Meydanındaki parti standına gelen Akşener, “ En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. Türkiye sadece bir seçime gidiyor. Türkiye savaşa gitmiyor. Türkiyede yaşayanların siyasi kimliklerinden bağımsız can güvenlikleri her şeyleri bu ülkeyi yöneten iktidarın ve devletimizin emaneti altındadır. Başbakanı geçtik, sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Bu konunun muhatabı onlardır. Derhal hukuki ve adli konuları çok sıkı takip etmelerini benim de şahsen bu konuyu takip etmeye devam edeceğimi iletmek isterim. 9 kişi yaralı, 1 kişi ağır. 7 arkadaşlarımız ayakta tedavi olarak çıktılar. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Demokrasi ile yönetilen bir ülkede bu saldırı kabul edilemez. Türkiye’de hukuk olsaydı, demokrasi işliyor olsaydı bunlar olmazdı”diye konuştu.

İYİ Parti'ye saldırıda yeni gelişme

BİZ YOLA KAVGA İÇİN ÇIKMADIK

Saldırıyla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı 6’sının serbest bırakıldığını söyleyen Akşener, "Olay 2 kişinin üzerine yıkılmak isteniyor. 2 kişi, 9 kişiyi bıçaklayamayacağına göre, bu konunun çok ciddi şekilde takipçisi olacağımı ifade etmek isterim. Biz yola kavga olsun diye çıkmadık. Biz yola Türkiye’nin gerim gerim gerildiği bu ortamdan nefes alması için çıktık. Milletimizin bizden beklediği budur" dedi.

“İNCE İLE GÖRÜŞECEĞİM”

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kendisinden randevu istediğini ancak kendisinin İstanbul’a gelmesi nedeniyle görüşmenin ertelendiğini belirterek, "Sayın İnce ile elbette görüşeceğim ” diyen Akşener, partisinin Bağcılar İlçe Merkezini de uğradıktan sonra yaralıları hastanede ziyaret etti.