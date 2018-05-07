CHP’den Kıbrıs tepkisi

CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara, Kıbrıs’ta son günlerde yaşanan gelişmeler hakkında yaptığı açıklamada “Yerli ve milli olduğunu iddia eden AKP iktidarı kamuoyunu yaklaşan seçim gündemi ile meşgul ederken milli davamız Kıbrıs’ta son günlerde yaşanan gelişmeler dikkatlerden kaçırılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Guterres Çerçevesi: Sıfır Garanti, Sıfır Asker



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı Guterres çerçevesini benimseyebilecekleri yolundaki beyanlar KKTC kamuoyunda ciddi tepkilerle karşılaşırken, Türk kamuoyu ve iktidar cephesinden tatmin edici bir yanıt alınamadığını hatırlatan CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Hatırlanacağı üzere 28 Haziran-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında Crans Montana’da yapılan görüşmelerde Rum tarafının her zamanki gibi ‘sıfır garanti, sıfır asker’ görüşünde ısrar etmesi üzerine görüşmeler yine başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Biz Kıbrıs sorununun her zaman iki egemen ve eşit devlet anlayışı temelinde çözümlenmesi gerektiğini desteklerken Sayın Akıncı’nın şimdi birden bire Guterres Çerçevesinin kabul edilebileceği yolundaki açıklamalarına anlam vermek imkansız.

Hatırlatmakta yarar görüyoruz ki, Guterres Çerçevesinde Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin ortadan kalkacağı, Garanti Antlaşmalarının lağvedileceği ve Rum tarafına ciddi toprak tavizlerinin verileceği bir çerçeve çizilmiş ve Kuzey Kıbrıs ciddi güvenlik kaygıları ile karşı karşıya bırakılmıştır. Annan Planı’nda olduğu gibi Rum tarafı hep daha fazlasını istemekte, AB üyeliğine de güvenerek sorunun tarafları arasında tarafsız ve adil bir çözüm arayışını engellemektedir. Bununla beraber eğer Guterres Çerçevesi benimsenir ise Türkiye askerlerini geri çekecek, garantörlük haklarından vazgeçecek, ama Fransa, Yunanistan ve İngiltere gibi ülkelerin AB antlaşma ve uygulamaları gereği üsleri bu topraklarda bulunmaya devam edecektir. Böyle bir tablo karşısında Hükümet yetkililerinin hala daha sessizliğini koruyor olmaları kabul edilemez.”



AKP’nin Erken Seçim Gündemiyle Sessizliği Kabul Edilemez



Hükümetin erken seçim gündemi ile Kıbrıs gibi önemli bir konu hakkında yaşanan bu gelişmelere karşı tatmin edici bir açıklama yapılmamasını eleştiren CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara, “Türkiye’nin 1960 tarihli Londra ve Zürih Antlaşmalarından kaynaklanan hakları bugüne kadar iktidara gelmiş tüm hükümetler tarafından benimsenmiştir. Ancak son günlerde AKP’nin gündemi sadece 24 Haziran seçimlerine odaklandığı için Kıbrıs gibi önemli ve haklı olduğumuz bir meselede sessiz kalmak ne kabul edilebilir ne de anlaşılabilir bir durumdur. Hükümet TBMM’den ve kamuoyundan gizli başka gündemlerle Kıbrıs gibi milli bir meselede bilmediğimiz pazarlıklar içerisinde midir?” ifadelerini kullandı.