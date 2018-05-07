Kani Beko'yu Makedonlar bağrına bastı

27 Nisan 2018 tarihinde Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanlığından istifa eden Kani Beko, CHP çatısı altında İzmir'den milletvekili aday adayı oldu.

Seçime az bir süre kaldığı için çalışmalarına hızla başlayan Beko, İzmir’de yaşayan Makedonlarla bir araya geldi. Beko, Makedon göçmenlerden büyük bir destek alıyor.

Seçim kampanyası başlamadan mahallelerde gönüllülük esasına dayalı seçim büroları açma hazırlıklarında olan Makedonlar, Kani Beko’ya tam destek verdiklerini açıkladı. Yaklaşık bin kişilik bir grup Makedon, Kani Beko ile bir araya gelerek bayram havasında bir seçim startı vermiş oldu. Kendisi Makedon kökenli olan Beko: “24 Haziran’da demokratik, aydınlık ve adil bir Türkiye’yi hep birlikte yeniden kuracağız” dedi.

MAKEDON KANİ, DERSİMLİLERLE BULUŞTU…

Seçim çalışmalarına son hızla devam eden Beko, İzmir Bornova’da bulunan Dersimliler derneğinin kahvaltı etkinliğine katılarak, Dersimlilerle bir araya geldi.

Ayırımcılığın ve toplumsal ayrışmanın had safhada olduğu ülkemizde, toplumsal birlik ve kardeşleşmenin önemini vurgulayan Beko, seçim çalışmalarına bu eksende devam ediyor.

Kani Beko Bornova Dersimliler Derneği’nin kahvaltı etkinliğinde Dersimlilerle bir araya geldi. Burada söz alan Beko: “Ülkemiz önemli bir eşikte, bu noktada ülkemizin geleceği, demokrasi ve özgürlüklerimizin teminatı açısından hayati bir seçimle karşı karşıyayız. İktidar tüm olanaklarına, örtülü ödeneklerine, özel uçaklarına, OHAL’e ve baskı aygıtlarına rağmen büyük bir panik içinde. Bu korkularını boşa çıkarmamak bizim boynumuzun borcudur. Ülkemizi aydınlığa çıkaracağımıza olan inancımız tam. Halkımızın desteği ve teveccühüyle aydınlık içinde refah bir ülke kuracağız.” dedi.