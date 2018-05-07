İşte 100 bin imzada son durum

24 Haziran 2018'de gerçekleşecek olan cumhurbaşkanı seçimi için, İYİ Parti lideri Akşener, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Perinçek ve Adalet Partisi lideri Öz, 100 bin imza ile aday olmak için başvuruda bulundu. Adaylar için imza verme süresi 4 Mayıs'ta başladı.

Cumhurbaşkanı adaylığı için gereken 100 bin imzayı şu ana kadar iki isim toplamış durumda.

9 Mayıs'ta sona erecek imza verme süreci öncesi saat 17.10 itibariyle durum şöyle:

Meral Akşener: 226 bin 578

Temel Karamollaoğlu:146 bin 103

Doğu Perinçek: 60 bin 246

Vecdet Öz: 1733