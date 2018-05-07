Akşener, Karamollaoğlu ve Perinçek'in imzalarında artış

4 Mayıs'ta başlayan imza verme süreci 4. gününde devam ediyor. Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu 100 bin imza barajını geçmişti.

24 Haziran 2018'de gerçekleşecek olan cumhurbaşkanı seçimi için, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve Adalet Partisi lideri Vedat Öz, 100 bin imza ile aday olmak için başvuruda bulundu. Adaylar için imza verme süresi 4 Mayıs'ta başladı.

Saat 18:30 itibariyle tablo şu şekilde: Meral Akşener: 232 bin 309, Temel Karamollaoğlu: 149 bin 766, Doğu Perinçek: 65 bin 40, Vecdet Öz: 1994.

Cumhurbaşkanı adaylığı için gereken 100 bin imzayı şu ana kadar Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu topladı.

9 Mayıs'ta sona erecek imza verme süreci öncesi saat 18.30 itibariyle durum şöyle:

4 GÜNDE 450 BİNE YAKIN SEÇMEN YSK'YA GİTTİ

İşte imza verme işleminin 4. gününde ( 7 Mayıs Pazartesi) oluşan tablo:

Meral Akşener: Yurtiçi: 232 bin 293| Yurt dışı: 16 | Toplam: 232 bin 309

Temel Karamollaoğlu: Yurtiçi: 149 bin 748 | Yurt dışı: 18 | Toplam: 149 bin 766

Doğu Perinçek: Yurtiçi: 65 bin 11 | Yurt dışı: 29 Toplam: 65 bin 40

Vecdet Öz: Yurt İçi: 1994 | Yurt dışı: 0 | Toplam: 1994

Genel toplam: Yurtiçi: 449 bin 46 | Yurt dışı: 63 | Toplam: 449 bin 109