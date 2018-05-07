Erdoğan'ın başdanışmanı: Çatlasalar da patlasalar da...

Millet kararını vermiş, çatlasalar da patlasalar da bütün güvendiklerini yanlarına alsalar da 24 Haziran akşamı açılacak sandıkların galibi Cumhur İttifakı ve cumhurun adamı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır."

DHA - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, bürokrat, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bazı eski siyasetçilerden oluşan heyeti Saray'daki ofisinde kabul etti.

Buradaki konuşmasında, 'Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir' diyen Topçu, "Çarşıda, pazarda, kahvehanedeki halkımızın gördüğü ve tespit ettiği kararı şudur: İçeride, dışarıda kim hangi siyasi kumpasın içinde olursa olsun birbirine benzemezler, hangi proje için hangi çatıların altında ne yaparlarsa yapsınlar, 24 Haziran'da milli irade bu birbirine benzemezlerin ikbali için, kendi geleceklerinin teminatı olan bu siyasi istikrarı bozdurmayacaktır. Millet kararını vermiş, çatlasalar da, patlasalar da bütün güvendiklerini yanlarına alsalar da; 24 Haziran akşamı açılacak sandıkların galibi Cumhur İttifakı ve cumhurun adamı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır" iddialarında bulundu.