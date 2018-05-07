Anayasa profesörü CHP'den aday adayı oldu

OHAL kapsamında 686 sayılı KHK ile Marmara Üniversitesi'nden ihraç edilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

Pasaportuna el konulan ve bu yüzden uluslararası panellere katılamayan KHK mağduru Prof. Kabaoğlu, aday adaylık başvurusunu CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'e teslim etti.

Erkek, Kabaoğlu'nun aday adaylık başvurusuyla ilgili olarak, kişisel Twitter adresinden, "Değerli hocamız Anayasa Hukuku Profesörü @ibrahimkaboglu'nun aday adaylık başvurusunu kabul etmekten büyük onur ve mutluluk duyduk"ifadelerini kullandı.