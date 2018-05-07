Tezcan'dan Bahçeli'ye sert gönderme

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP MYK Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Tezcan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Geçen hafta çok hızlı hareketli bir gündemi birlikte takip ettik.

C.başkanı seçim kampanyasını resmen başlatan ilk siyasi partiyiz. Hem adayımızı açıkladık. Hem de ilk mitingini yaptık. Muharrem İnce hem türk siyasetinin tanıdığı hem de halkın büyük kesiminin takdir ettiği biri.

Adaylık açıklamasında çok ömnemli bir şey vardı. İnce parti rozetini çıkardı ve Genel Başkanımıza teslim etti. Biz bütüm toplumu kucaklayan bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Biz milleti ayırmayan bir cumhurbaşkanı istiyoruz.

Saray sözcüsü İbrahin Kalın ve Hulusi Akar sarayın talimatıyla ismi adaylıkta geçen önceki cumhurbaşkanı abdullah gülü telkin ziyaretinde bulundu. siyasete üniforma sokulmuştur. TSK'nın kutsal üniforması siyasetin bir parçası hale getirilip kirletilmiştir.

"YÜZYILIN KOMEDİSİ"

AKP'nin seçim manifestosunu değerlendiren Tezcan, "16 yıldır neyi yok ettilerse vaat ediyorlar. Yüzyılın komedisi" dedi.

Devlet Bahçeli milleti korkutmaya çalışmıştır. Milletin gidip imza vermesinden korkan tek adam koalisyonu, tehdit yoluyla imza toplanmasını engellemek istemiştir. Bütün hukuk dışı yöntemlerini kullanarak rakipsiz yarış peşindedirler ama millet bu girişimlerini de boşa çıkarmıştır. FETÖ'nün siyasi ayağının kuyruğuna takılan Devlet Bahçeli, FETÖ'nün siyasi ayağıyla ittifak kurmaktan bir rahatsızlık duymamaktadır. FETÖ'nün seçmen ayağı diye tercih ettikleri adaya oy veren yurttaşları tehdit edeceğine ittifak kurduğun partinin aday listelerinde FETÖ'yü mihrap yapmışlara bak. görünce ne yapacaksın Sayın Bahçeli? Bu ne ayak Sayın Bahçeli?

"MUHALEFET İÇİNDE BİR TARTIŞMANIN PARÇASI OLMAYACAĞIZ"

Tezcan değerlendirmelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HDP CHP'yi samimiyetsizlikle suçladı. Bu konudaki düşünceleriniz...

Ne söylerlerse söylesinler. Biz muhalefet içerisinde bir tartışmanın bir parçası olmayacağız. Bizim hedefimiz iktidar.

24 Mayıs tarihinde seçim bildirgemizi kamuoyu ile paylaşacağız. Aday tanıtımını da aynı zamanda yapacağız.