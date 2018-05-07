Özgür Özel'den HDP'nin ittifak eleştirisine yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Millet İttifakı”nda HDP’nin yer almamasına ilişkin eleştirilere ilişkin, “CHP, sıfır baraj ittifakı olsun diye inanılmaz gayret gösterdi. Ama, bugünden sonra dönüp işin o kısmını konuşma günü değil. Tayyip Erdoğan’ın HDP’lilere, HDP’nin genel başkanına ne yaptığı ortadadır. Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığında da, CHP’nin iktidarında da tutuklu milletvekili, tutuklu siyasetçi sorunu kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza toplanması sürecine yönelik MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamasına ilişkin olarak, “Karşımızdakiler demokrasiden nasibini almadıkları gibi, tehditle, şantajla oturdukları koltuktan kalkmamaya, koltuklarını gasp etmeye çalışıyorlar. Halk, antidemokratik müdahalelere bu sindirmelere, korkutarak şantajla iktidarda kalma mücadelesine tokat gibi cevaplar veriyor. Bu büyük dalga, yüzde 60’larla, yüzde 65’lerle bunları silecek, süpürecek. Bunlar, yaptıkları bu işlerle tarihin çöplüğünde yerlerini alacak, utançlarıyla baş başa kalacaklar” dedi. Özel, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin 13 Mayıs günü Soma faciasının anma törenine katılacağını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Radyo Viva’da “Özay Şendir ile İnce Ayar” isimli programa katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, İstanbul’da İYİ Parti standına yönelik saldırıya ilişkin olarak, “Birileri seçim sürecinin gergin geçmesini istiyor. Bunlar, daha önce kullanılan nefret ve ötekileştirme dilinin sonuçları. İYİ Partililer, partilerinin propagandasını yapmaya çalışırken, saldırıya uğruyor. Ülkenin cumhurbaşkanı, ülkenin başbakanı, ülkenin muhalefet partilerinden birinin başkanı, bir yıl boyunca onlara ‘terörist’ dedi, onların adlarını terör örgütleriyle birlikte saydı, hedef gösterdi. Bundan bir hafta önce MHP Genel Başkanı, ‘100 bin imzayı atanlar FETÖ’cüdür’ ithamında bulunarak, demokratik bir yarışı engellemek istedi. İmza atanlar FETÖ’cü dersen, standın başında bulunan suçsuz günahsız insanları yalandan hedef gösterirsin. Ülkede gerçekten bağımsız yargı olsa, Bahçeli hakkında derhal işlem yapılması lazım” değerlendirmesinde bulundu.

"İPE SAPA GELECEK BİR ŞEY DEĞİL"

Özel, “Bahçeli’nin kendi gücü yok, karşısındaki rakibi imza topluyor diye itham ve şantajla vatandaşa açık tehdit yapıyor. Allah koruyor o imza atmaya gidenlere saldırmıyorlar. Bundan 15 gün önce uyum yasası çıkarken, 100 bin imza toplanması maddesine Bahçeli de oy kullandı. Hem kanun çıkarıyor hem de imza toplayanlar FETÖ’cüdür diyor. İpe sapa gelecek bir şey değil. Bu açık bir şekilde korkunun dağları sardığını, bu siyasetin nasıl tükenmekte olduğunu, 24 Haziran’a doğru giderken nasıl bir umut dalgasının yükseldiğini gösteriyor. Bunun İYİ Partisi, Saadet’i, CHP’si, HDP’si yok. Bu, AK Parti, MHP ve OHAL zulmünden bıkmış herkesin hep beraber kurtuluş mücadelesidir” değerlendirmesinde bulundu.

"TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNDE YERİNİ ALACAKLAR"

Özel, “Aday olmak isteyen herkesin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Karşımızdakiler demokrasiden nasibini almadıkları gibi, tehditle, şantajla oturdukları koltuktan kalkmamaya, koltuklarını gasp etmeye çalışıyorlar. Bütün dünyadaki diktatörler seçimlere katılım oranını düşürmeye çalışırlar. Millet sandığa gitmeye korkar, bunun ilk provasını Bahçeli ile yapmaya çalıştılar. Bahçeli, ‘FETÖ’cü deriz, fişleriz dedi. İlk gün 130 bin kişi gitti. Bu, ‘Hadi canım sende’ demek. Halk, antidemokratik müdahalelere bu sindirmelere, korkutarak şantajla iktidarda kalma mücadelesine tokat gibi cevaplar veriyor. Bu büyük dalga, yüzde 60’larla, yüzde 65’lerle bunları silecek, süpürecek. Bunlar, yaptıkları bu işlerle tarihin çöplüğünde yerlerini alacak, utançlarıyla baş başa kalacaklar. Yaptıkları işler milletin vicdanını yaralıyor, bir daha millet bunlara vicdanlarında yer de açmayacak. Bu işten en çok AKP’liler rahatsız. AKP’liler, AKP ve MHP’nin son süreçte yaptıkları ve yaşattıklarından memnun değil. ‘Bana oy verip, partime oy vermeyen münafıktır’ diyor. MHP’ye oy veren münafıktır diyor. Bunu en iyi MHP’liler değerlendirir” ifadelerini kullandı.

"CHP İKTİDARINDA TUTUKLU MİLLETVEKİLİ SORUNU KALMAYACAK"

Özel, CHP’nin içinde bulunduğu “Millet İttifakı”nda HDP’nin yer almamasına ilişkin eleştirilerin anımsatılması üzerine, “CHP, sıfır baraj ittifakı olsun diye inanılmaz gayret gösterdi. Ama, bugünden sonra dönüp işin o kısmını konuşma günü değil. Tayyip Erdoğan’ın HDP’lilere, HDP’nin genel başkanına ne yaptığı ortadadır. Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığında da, CHP’nin iktidarında da tutuklu milletvekili, tutuklu siyasetçi sorunu kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

"SEVİNÇ GÖZYAŞLARIYLA KARŞILAYACAĞIZ"

Özel, 15 CHP’li milletvekilinin İYİ Parti’ye geçişinin ardından yaşanan tartışmalara ilişkin olarak da, “Arkadaşlarımızın tamamının beyanları ortada. Kimse zorla yollanmadı. Burası bizim annemizin kucağı, bütün Türkiye’nin güvencesi. Bir diktatör bozuntusunun, bir siyasi partiyi seçime sokmamak için kurduğu kumpası bozmak için bir hamle yapıldı. Arkadaşlarımız, ‘Sokakta yürürken karşı kaldırımdan alkışlıyorlar. Başka partili olduğunu bildiğim esnaf, ‘Senden hesap alamam, bizim gözümüzde kahramansın’ diyor’ diyerek, seçmenlerin bu duruma yaklaşımını aktarıyor. Arkadaşlarımız sıcacık ana kucağından ayrılarak, tarihi bir görev yaptıklarının farkında, onun duygusallığını yaşıyorlar. Arkadaşlarımız yarın öbür gün dönecekler. Döndüklerinde onları sevinç gözyaşlarıyla karşılayacağız” dedi.

MUHARREM İNCE SOMA’YA GİDECEK

Özel, bir soru üzerine, 13 Mayıs Pazar günü Soma faciasının 4’üncü yıldönümünde düzenlenecek anma törenine programında bir değişiklik olmaması durumunda Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin de katılacağını açıkladı.

"KABUL EDİLEBİLİR YANI YOK"

Özel, Fransa’da Kuran-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasına ilişkin yayımlanan bildiriye ilişkin bir soru üzerine de, “Bu saçma sapan talebin kabul edilebilir tarafı yok ama biz bunun peşine takılırsak, Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren bir süreçte, birilerinin istediği bir başka tartışmanın içine girmiş oluruz” dedi.