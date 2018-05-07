Bakanlıktaki usulsüzlük iddiaları Meclis gündeminde

CHP’li Mehmet Tüm, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında, ‘ihalelerde usulsüzlük’, ‘eş-dost-akraba ilişkileri’ ve ‘usulsüz personel alımı’ iddialarını, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Türk Telekomünikasyon AŞ. ve Haberleşme Genel Müdürlüğü’nde 3 üst düzey bürokratın aynı anda istifa etmelerini, Başbakan Binali Yıldırım’a yönelttiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. CHP Milletvekili Tüm, bürokratları istifaya götüren süreçte ‘ihalelerde usulsüzlük yapıldığı’ yönündeki iddialara yanıt verilmesini istedi.

ÜST DÜZEY BÜROKRAT İSTİFALARI MERCEK ALTINDA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı kurumlarda bir genel müdür, bir genel müdür yardımcısı ve bir direktörün geçtiğimiz hafta aynı anda istifa etmeleri ve üç önemli ismin istifalarının ardından ortaya atılan ‘ihalelerde usulsüzlük’ iddialarını, mercek altına aldı. İddiaları soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyan Mehmet Tüm, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği önergesinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, Türk Telekomünikasyon AŞ Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan ve Türk Telekomünikasyon AŞ. Direktörü Davut Sarı’nın geçtiğimiz hafta aynı anda istifa ettiklerini hatırlattı.

SES KAYITLI USULSÜZLÜK İDDİASI

Üç önemli ismin aynı anda istifa etmelerinin gerekçelerini soran CHP’li Tüm, Bakanlık uhdesindeki ihalelerde usulsüzlük yaptıklarına dair alınan ses kayıtlarından dolayı istifa etmeye zorlandıkları hakkında çıkan ve sektörde konuşulan bilgileri doğru olup olmadığının açıklanmasını istedi.

GENEL MÜDÜR, BAKAN ARSLAN’İN KAYINBİRADERİ Mİ?

İstifa eden bürokratların Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile akrabalık bağlarının bulunup bulunmadığına yanıt verilmesini isteyen CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, istifa edenle arasında yer alan Cengiz Doğan’ın Bakan Ahmet Arslan’ın kayınbiraderi olup olmadığını da sordu.

‘ŞIH’IN EĞİTİMİ NEDİR?

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, yazılı soru önergesinde, Sektörde önemli toplantılarda yer alan ve Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Limited Şirketinde danışmanlık görevi olduğu iddia edilen, bürokratların ‘şıhımız diye hitap ettiği ve adı çeşitli usulsüzlüklerle anılan Erdal Arslan’ın eğitimi nedir?

Ahmet Arslan’la akrabalığı var mıdır? Bu kişi hangi deneyimlerinden dolayı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının önemli ihalelerinde karar verici rol üstlenmektedir?” şeklindeki soruya da yanıt istedi.

YURTDIŞI SEYAHAT MASRAFLARI KİMDEN?

CHP Milletvekili Mehmet Tüm, soru önergesinde, Haberleşme Genel Müdürü ve müdürlük personelinin yurt dışı gezilerine de dikkat çekerek, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç ve Haberleşme Genel Müdürlüğü personeli son 15 ayda kaç defa hangi görevlendirmeyle yurt dışı görevine çıkmıştır? Seyahat masrafları kim tarafından karşılanmıştır? GSMA 2018 Barselona’da Bakan’ın verdiği yemeğin masrafı Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından mı karşılanmıştır? Türk Telekomünikasyon AŞ son 15 ayda hangi kamu kurum ve kuruluşlarını, kaç defa, hangi görevlendirmeyle yurt dışına seyahat giderlerini karşılamak kaydıyla götürmüştür? Bu seyahatlerde yurt dışına götürülen kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenler kimlerdir ve unvanları nedir?” şeklinde sorular yöneltti.

PERSONEL İSTİHDAMI NASIL YAPILDI?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında istihdam edilen personelin, işe alışın yöntemlerinin de irdelenmesini isteyen CHP Milletvekili Mehmet Tüm, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğünde PTT AŞ ve Türk Telekomünikasyon AŞ’den görevlendirme ve benzeri usullerle personel kiralanması ve/veya istihdam edilmesi söz konusu olmuş mudur? Söz konusu ise kaç kişi hangi görevde yer almaktadır? Bu kişilere aylık ne kadar maaş ödenmektedir? Bu kişilerin lisans diplomaları ve yaptıkları işte yeterlilikleri var mıdır? Bu kişiler hangi unvanlarda olup ne kadar maaş almaktadır? Varsa işlemin yasal dayanağı nedir?” diye sordu.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün, Başbakan Binali Yıldırım’a yönettiği yazılı soru önergesine verilecek yanıtlarla, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda ayyuka çıkan ‘ihalelerde yolsuzluk’, ‘usulsüz personel alımı’, ‘eş-dost –akraba’ ilişkileri gibi iddialarının gün yüzüne çıkması bekleniyor.