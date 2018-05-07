Kurtulmuş: Herkes seçim sonuçlarını şimdiden kabul etsin

Kurtulmuş, "Herkes şimdiden seçim sonuçlarını kabul edip, seçim sonuçları ne şekilde tecelli ederse etsin milletin tercihini saygıyla karşılamak mecburiyetindedir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 24 Haziran’da yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis’e 5-6 partinin girebileceğini belirten Kurtulmuş, “Bu sonuç AK Parti’nin parlamentoyu domine eden bir parti olması sonucunu değiştirmeyecek” dedi.

'MİLLETİN ÜSTÜNE LAF SÖYLENMEZ'

Kurtulmuş'un açıklamalarından bir kısım şöyle:

Türkiye en zor şartlarında seçimini yapıyor, yeni yönetimini belirliyor ve yoluna devam ediyor. Çok güzel, çok keyifli bir seçim yapılacak. Kampanyanın da son derece demokratik, açık ve şeffaf bir şekilde olacağına yürekten inanıyorum. Sandıktan ne çıkarsa hepimiz bu karara uyacağız. Buradan artık geri dönüş yok. Herkes şimdiden seçim sonuçlarını kabul edip, seçim sonuçları ne şekilde tecelli ederse etsin milletin tercihini saygıyla karşılamak mecburiyetindedir. Yani milletin tercihinin üzerine söz söylemek kimsenin hakkı olmamalıdır, kimsenin haddi olmamalıdır. Seçim sonrasında ortaya çıkabilecek olan kendilerince olumsuz bir tabloyu hiç kimse şimdiden, peşinen seçimleri mahkûm ederek yorumlamaya kalkmasın. Milletin üstüne laf söylenmez, demokrasilerde temel kural budur.

'MAZERET ÜRETECEKLERİNE KAZANMAYA ODAKLANSINLAR'

Olası bir mağlubiyet ortadaysa buna şimdiden birtakım kılıflar uydurmaya kimsenin yeltenmemesi lazım. Bunlarla uğraşacaklarına muhalefet partileri ya da muhalefette aday gösterecek olan grupların, partilerin de iyi bir kampanya hazırlığı yapmasını temenni ederiz. Güçlü bir şekilde halkın arasına çıkarak mitingleriyle, gösterileriyle, diğer propaganda yöntemleriyle iletişim becerilerini ortaya koyarak buraya odaklanacaklarına, mazeret üretmeye odaklanacaklarına seçimi kazanmaya odaklansalar kendileri açısından daha doğru yapmış olurlar.

'ERDOĞAN KARŞITLIĞINDAN FAYDA GELMEZ'

Şimdiye gördüğümüz manzara maalesef çok yanlış bir manzaradır. Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir siyaset geliştirilmeye çalışılıyor. Erdoğan karşıtlığından Türkiye’ye hayır gelmez. Dolayısıyla muhalefet partilerinin bunu bir kere daha görmeleri lazım, erken görmeleri lazım. Seçim öncesinde görüp Türkiye’nin geleceğine ilişkin fikirlerini, tekliflerini ve yeni sistem içerisinde kendilerince Türkiye’nin nasıl yer almasını düşündüğüne ilişkin atacakları adımları ortaya koymaları lazım. Burada kampanyanın da bir karşıtlık üzerinden yürütülmesinin muhalefete açıkçası zarar vereceğini, faydalı olmayacağını düşünüyorum.

'GÜL ÜZERİNDEN SENARYOLARA GİRİŞTİLER'

En başından bir çatı adayın çöktüğü belliydi. Ama maalesef böyle sonuç alması mümkün olmayan bir sürecin içerisine gerdiler. Uzun süre gayret ettiler, denediler. İşte Abdullah Gül ismi üzerinde bir takım senaryolar geliştirdiler. Türkiye’de çatı adayın tutmayacağı her zaman bellidir. Sadece karşıtlık üzerinden siyaset olmaz. Geçen seferde Sayın İhsanoğlu projesi bir karşıtlık üzerine kurulmuş projeydi ve sonuç almadı. Burada da kim olursa olsun karşıtlık üzerinden gelişen bir senaryonun sonuç almayacağı aşikardır. Bu anlamda da muhalefet partileri yanlış bir yola girdiler. Şimdi o yoldan nasıl çıkacaklarını hesap ediyorlar.

'5-6 PARTİNİN GİRDİĞİ BİR MECLİS OLABİLİR'

Cumhur İttifakı’nın adayı olarak Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilecek, yeni sistemin başkanı seçilecek. Aynı şekilde de Cumhur İttifakı’nı oluşturan partiler, AK Parti ve MHP de TBMM’de büyük bir çoğunluğu oluşturacaktır. Dolayısıyla, diğer partilerin yapmış olduğu ittifak yani sonuçta sonucu değiştirmeyecek. Parlamento aritmetiğini belki etkileyebilir ama sonuçta parlamento çoğunluğunu değiştirmeyecek, Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğa sahip olacak. Eğer bu ittifak, muhalefet partileri tarafından tasarlanan ittifak gerçekleşirse belki şu olacak: Önümüzdeki dönemde çok partili bir Büyük Millet Meclisi göreceğiz. Herhalde 5-6 partinin girdiği bir Meclis olabilir. Ama sonuç itibarıyla AK Parti tek başına iktidar olabilecek bir güce sahip olacak. Zaten Başkan tek başına seçildiği için kendi hükümetini hemen seçim akşamı ya da ertesi gün kurma gücüne ve yetkisine sahip olacak ve AK Parti de Meclis’i domine eden bir siyasi parti olarak önümüzdeki dönemde siyasal iktidarını sürdürecek.

'AK PARTİ, PARLAMENTOYU DOMİNE EDECEK'

24 Haziran’da milletimiz karar verecek ama benim siyasi tecrübeyle gördüğüm, Tayyip Erdoğan çok rahatlıkla Türkiye’de ilk turda başkanlık sistemini alacak bir siyasal desteğe sahiptir. Daha seçime çok var, şimdiden herhangi bir parti hakkında değerlendirmede bulunmak istemem. Yani ortaya çıkacak ittifak, bu ittifakların şehirlerdeki oy dağılımını etkilemesi vesaire, bütün bunların hepsinin seçim sonuçları üzerinde belli bir tesiri olacak ama hangi ittifak olursa olsun, ifade ettiğim gibi, parlamentoda AK Parti’nin parlamentoyu domine eden bir parti olması sonucunu değiştirmeyecek.