Tekmeci Yerkel, AKP'den aday oldu mu? Açıkladı

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma’daki katliamdan bir gün sonra dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müşaviri olarak bölgeye giden ve bir madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel’in AKP'den milletvekili aday adayı olduğu iddia edildi.

Vegaste'nin aktardığına göre, Erdoğan’ın, başbakanlığı dönemindeki müşaviri Yusuf Yerkel, AKP'den adaylık başvurusu yaptığı öne sürüldü. Ancak Yerkel, sosyal medya hesabından söz konusu iddiayı yalanladı.

Yerkel, Twitter’dan paylaştığı mesajda “Hakkımda milletvekili adayı olduğuma dair yalanlar dolaşıyor. Siz yalan dünyanızda yaşamaya devam edin…” ifadesini kullandı.

Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihindeki maden katliamında 301 işçi yaşamını yitirmişti. Katliamın ardından ilçeye giden dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto eden madencilere kolluk güçleriyle birlikte Başbakan Müşaviri Yusuf Yerkel'in bir madenciyi tekmelerken çekilen görüntüleri basında yer almıştı.