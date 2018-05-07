Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a yanıt!

Muharrem İnce Twitter'dan şunları söyledi:

"Bilal Erdoğan otur oturduğun yerde. Türkiye bir hanedanlık devleti değildir! Söyleyecek sözün varsa mikrofonu babana ver, o söylesin! Hem çoluğu çocuğu siyasete karıştırmayın diyorlar, hem de çoluğa çocuğa açıklama yaptırıyorlar."

Bilal Erdoğan otur oturduğun yerde. Türkiye bir hanedanlık devleti değildir! Söyleyecek sözün varsa mikrofonu babana ver, o söylesin! Hem çoluğu çocuğu siyasete karıştırmayın diyorlar, hem de çoluğa çocuğa açıklama yaptırıyorlar. — Muharrem İNCE (@vekilince) 7 Mayıs 2018

NE OLMUŞTU?

Bilal Erdoğan, "Biz şu 16 Nisan'ı başardık ya Allah'ın izniyle Türkiye'nin önünde çok daha ön görülebilir bir dönem var. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkan rakibin yani 15 yıldır devamlı seçim kaybeden partinin devamlı seçim kaybeden genel başkan adayı olmasından bunu anlıyoruz. Gel bakalım 'Muharrem' diyen. Böyle bir aday yani. Bunlar çok trajikomik. Böyle siyaseten atışma olsun diye söylenince çok şık olmuyor ama dayanılmaz bir durum bu. İnanın Abdullah Gül üzerinde anlaşsalardı bile çok trajikomikti. Çok acıklıydı durum" ifadelerini kullanmıştı.