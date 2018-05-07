İYİ Parti'ye saldırıda yeni gelişme

Saldırıyla ilgili yapılan operasyonda aralarında biri bıçaklı saldırgan olmak üzere sekiz kişi gözaltına alındı.

Sözcü- İYİ Parti'nin İstanbul Bağcılar'da erken seçim için çalışmalar yapan üyelerine bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yedi İYİ Partilinin yaralandığı bildirildi.

Saldırıyla ilgili yapılan operasyonda aralarında biri bıçaklı saldırgan olmak üzere sekiz kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Bağcılar’da seçim standı açan İYİ Partili gruba, dün saat 20.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçak bulunduğu belirtilen grup saldırıda bulundu. Saldırıda parti standında bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırganlar ise kaçarak uzaklaştı. Hastane önünde açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Genel Sekreteri Dursun Aksu, “Saat 20.30 sıralarında 50-60 kişilik grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda arkadaşlarımız yaralandı. Bir arkadaşımızın durumu ağır” diye konuştu.